Viktor Lundqvist Ottordahl är son till Joel Lundqvist.

Foto: Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Pappa Joel Lundqvist och farbror Henrik Lundqvist är två av svensk idrotts största. Tvillingbröderna har en legendstatus i Göteborg och för bara ett par veckor sedan fick Joel sin tröja i taket på Scandinavium.

Sedan något år tillbaka har båda lagt karriärerna på hyllan.

Nu är istället nästa generation Lundqvist på väg fram. I Göteborgs TV-puckslag spelar nämligen Viktor Lundqvist Ottordahl. Precis som pappa är han forward men frågan är om inte skicklighetsnivån är högre. Med 22 på ryggen har vi under TV-pucken fått den ena magnifika passningen efter den andra.

– Jag är en lite mindre spelare som är smart med pucken. Jag kanske inte åker igenom fem spelare och brunkar mig igenom. Jag försöker hitta smarta passningar och jobba på det, säger Lundqvist Ottordahl.

Var kommer det där spelsinnet ifrån?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har kollat mycket på hockey och lärt mig mycket från det.

Viktor Lundqvist Ottordahl är son till Joel Lundqvist

Under i princip hela uppväxten har Joel Lundqvist spelat och varit kapten för Frölunda HC. När han säsongen 22/23 la av var det som en av de största spelarna i SHL:s historia.

Samtidigt har Viktor Lundqvist Ottordahl följt honom på nära håll – och på samma gång tagit kliv i sin egen utveckling.

– Det har varit sjukt lärorikt. Jag har lärt mig mycket från honom. Kanske inte jättemycket i spelet så som man tror men han har varit väldigt hjälpsam.

Samtidigt som det helt klart finns likheter mellan far och son finns det också stora skillnader. Lundqvist Jr. är i TV-pucken en av de skickligaste i hela turneringen. Inte minst i powerplay där han ofta sätter upp sina lagkamrater i bra lägen.

Det känns som att du är skickligare än vad pappa var?

– Ja, kanske det. Vi kanske inte är jättelika där men det är kul.

Lundqvist i taket

Innan TV-pucken tog vid fick Viktor Lundqvist Ottordahl vara med och se när Joels nummer 20 åkte upp i taket på Scandinavium. På samma gång fick han även ett kvitto på hur mycket pappa har betytt för hockeyn i Göteborg.

– Det var coolt, alltså. Jag kommer knappt ihåg något för det var så mycket, men det var otroligt.

Joel Lundqvist.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Känner du någon press i och med efternamnet?

– Jag försöker att inte tänka på det där med press och sånt. Det kan bli lite press men jag försöker att inte tänka på det utan bara köra.

För Göteborgs del väntar nu en häftig semifinal i TV-pucken. Under lördagseftermiddagen ställs de mot Stockholm i ett rent storstadsmöte. De båda distrikten har sina bästa spelare födda 2011 med och i potten finns en biljett till finalen av TV-pucken.

– Vi behöver upp några snäpp från kvartsfinalen. Stockholm är jäkligt vassa men vi ska bara ha kul och köra på, säger Lundqvist Ottordahl.