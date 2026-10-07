Nya smällen: Marchand lämnade i stora smärtor

Brad Marchand lämnade nattens match skadad.

Foto: AP Photo/Mark J. Terrill.

Florida Panthers fortsätter att ha stora skadeproblem.

Forwarden Brad Marchand behövde hjälp av isen efter att ha ådragit sig en befarad underkroppsskada i tisdagens match mot Los Angeles Kings.

Incidenten inträffade i slutet av den andra perioden efter att Marchand drivit mot Kings mål och fallit olyckligt, varpå hans vänstra ben vek sig under honom. Han behövde stöd för att ta sig av isen och kunde inte belasta benet.

Marchand avslutade matchen med två skott och en tackling på 9:36 i istid.

Barkov är redan skadad

Det var bara den andra matchen för säsongen för den 38-årige Marchand, som återvände till Floridas laguppställning efter en operation under försäsongen för en ospecificerad skada. Han noterades för en assist och tre skott på mål i Panthers 2–3-förlust efter förlängning mot Anaheim Ducks i söndags.

Marchands skada kommer efter att huvudtränaren Paul Maurice tidigare under dagen meddelade att lagkaptenen Aleksander Barkov väntas missa sex till åtta veckor på grund av en underkroppsskada. Barkov skadade sig förra veckan mot San Jose Sharks i vad som bara var hans andra match sedan han missade hela säsongen 2025/26 på grund av en korsbandsskada (ACL).

Missade nästan halva förra säsongen

Marchand gjorde 27 mål och 27 assist för 54 poäng på 52 matcher med Panthers förra säsongen. Sedan han klev in i ligan 2009 har Marchand noterats för 451 mål och 583 assist för totalt 1 034 poäng samt 1 153 utvisningsminuter med Florida och Boston Bruins.

Halifax-sonen har nått 80-poängsgränsen fem gånger under sin 17-åriga karriär, inklusive säsongen 2018/19 i Boston då han nådde karriärbästa 100 poäng (36 mål och 64 assist).

Han står även noterad för 66 mål och 92 assist för 158 poäng på 180 slutspelsmatcher under karriären. Han vann Stanley Cup med Bruins 2011 och tog sin andra titel med Panthers 2025.