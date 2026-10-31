Åtta raka förluster för Winnipeg Jets – och 14 raka matcher utan poäng för Viggo Björck.

Efter en lovande start på säsongen har Jets tappat farten ordentligt. I natt blev det 2–5 i baken mot Florida Panthers efter att finske centern Anton Lundell klivit fram och skjutit karriärens första hattrick – efter att bara ha noterats för ett mål på sina 13 första matcher den här säsongen.

Winnipeg inledde säsongen med att vinna fyra av sina sex första matcher. Då pekade mungiporna uppåt. Nu är det desto tuffare efter att förlusterna hopat sig och laget haft problem med målskyttet.

Under förlustsviten har man bara mäktat med i snitt två mål per match.

– Man är inte nöjd med slutresultatet, men vi kämpade, säger Winnipegs tränare Scott Arniel till NHL.com.

– Det här är betydligt närmare hur vi behöver spela i 60 minuter. Vi vann många 50/50-dueller om pucken, något vi inte lyckades med senast vi mötte Florida (förlust 1–5) eller under de två första perioderna i Tampa. Men nu måste vi ta oss över tröskeln. Hitta ett sätt. Fortsätta jobba hårt, fortsätta tävla och hitta de där två poängen.

Viggo Björck poänglös i NHL

För Viggo Björck fortsätter det att vara tomt i poängkolumnen. Efter sina 14 första NHL-matcher är han –8 i plus- och minustatistiken, har tio utvisningsminuter, 35,5 procent vunna tekningar och snittar strax under 14 minuters istid per match.

I nattens match spelade han 15.30 och förlorade sju av åtta tekningar.

I Winnipeg är backen Elias Salomonsson tillbaka efter skada och gjorde i natt sin fjärde match. Även Isak Rosén var ombytt för Jets.

Winnipeg har nu två tuffa bortamatcher mot Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes och topplaget Montreal Canadiens under den pågående roadtrippen innan man återvänder hem till Winnipeg nästa vecka.

10 november väntar ett speciellt möte då New Jersey Devils kommer på besök med Connor Hellebuyck mellan stolparna. Det bara ett par veckor efter att målvaktsstjärnan trejdats bort från Jets efter en infekterad konflikt med klubbledningen.

Florida – Winnipeg 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

Florida: Anton Lundell 3 (4),Sam Reinhart (7), Seth Jones (2).

Winnipeg: Kyle Connor (11), Morgan Barron (1).