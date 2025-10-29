Med bara veckor kvar till NHL Global Series har ännu en svensk spelare aktuell för spel i Stockholm blivit skadad. I natt utgick Adam Wilsby när hans Nashville Predators föll med 2–5 mot Tampa Bay Lightning.

Adam Wilsby utgick skadad i natt. Foto: AP Photo/George Walker IV

I helgen kom beskedet att Rickard Rakell missar NHL Global Series hemma i Stockholm. Detta efter att ha ådragit sig en handskada som krävde operation och kommer att hålla honom borta från spel med Pittsburgh Penguins i sex till åtta veckor.

I natt drabbades ännu en svensk som väntas vara med i NHL-matcherna i Avicii Arena av skada.

Nashville Predators back Adam Wilsby utgick med en underkroppsskada från matchen mot Tampa Bay Lightning. Coachen Andrew Brunette hade efter matchen ingen uppdatering om hur omfattande skadan kan tänkas vara och om den riskerar att gå ut över matcherna i Sverige.

#Preds Injury Update: Defenseman Adam Wilsby (lower body) will not return to tonight’s game vs. Tampa Bay. — Nashville Predators (@PredsNHL) October 29, 2025

Adam Wilsby NHL-debuterade i fjol

Adam Wilsby fick sitt genombrott med Skellefteå i SHL, men har rötterna i Stockholm med Enebybergs IF som moderklubb. Han spelade för både SDE och AIK i junioråren innan han flyttade upp till Skellefteås hockeygymnasium 2016. Efter drygt 100 SHL-matcher med Skellefteå kom flytten till Nordamerika 2022. Han spelade närmare 150 AHL-matcher med Milwaukee Admirals innan han fick chansen i NHL i fjol. Då blev det 23 matcher med Nashville Predators innan en axelskada i februari stoppade honom från vidare spel den säsongen.

Innan NHL-debuten gick det rykten om att Wilsby var redo att flytta hem. Han ska tidigare ha haft anbud från bland annat Färjestad samt sin tidigare klubb Skellefteå.

– Jag stod lite i ett vägskäl var allt skulle ta vägen. Det pågick en dialog under säsongen, men i grunden hade jag känslan att jag inte var helt klar här borta. Jag kände att jag ville ge det ett ärligt försök att ta mig upp till NHL. Sedan är det klart att tanken att flytta hem till Sverige slog mig och att det fördes dialoger, men som sagt kände jag mig inte klar, sade Wilsby till Hockeysverige.se i augusti.

I år har 25-åringen noterats för två assist på sina inledande elva matcher med Nashville fram tills nattens skada.

Skulle Adam Wilsby missa NHL Global Series 14-16 november återstår bara tre tillgängliga svenskar: Erik Karlsson och Filip Hållander i Pittsburgh, samt Filip Forsberg i Nashville.

