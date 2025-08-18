”Jag stod i ett vägskäl – tanken att flytta hem slog mig”

Inför säsongen stod Adam Wilsby inför ett vägskäl.

Antingen skulle han flytta hem till Sverige – eller ge NHL-drömmen en till chans.

Det slutade med att han slog sig in på Nashville Predators blålinje.

– Det var som att jag fick belöning för allt jag hårt jobb jag lagt ned under alla dessa år, säger Wilsby till Hockeysverige.se.

Efter två år i Nordamerika hade chanserna i NHL uteblivit för Adam Wilsby.

Samtidigt som flera lagkamrater i Milwaukee kallats upp till Nashville Predators hade den tidigare Skellefteå-backen fått finna sig i att vara rotad i farmarligan och under 2024 fördes därför dialoger med klubbar hemma i Sverige. Uppgifter gjorde gällande att Färjestad hade vunnit dragkampen om Wilsbys signatur, innan en återkomst till Skellefteå uppgavs vara aktuell under våren. I slutändan valde Wilsby att stanna i Nordamerika – för att ge NHL-drömmen en sista chans.

– Jag stod lite i ett vägskäl var allt skulle ta vägen. Det pågick en dialog under säsongen, men i grunden hade jag känslan att jag inte var helt klar här borta. Jag kände att jag ville ge det ett ärligt försök att ta mig upp till NHL. Sedan är det klart att tanken att flytta hem till Sverige slog mig och att det fördes dialoger, men som sagt kände jag mig inte klar, säger Wilsby till Hockeysverige.se.

Hur nära det var att det skulle bli en flytt hem till Sverige igen ”är svårt att säga”, enligt Wilsby.

I slutändan valde han att skriva en ettårsförlängning med Predators för att se hur långt hans satsning skulle räcka.

– Det är klart att jag började tänka på vart jag skulle ta nästa steg. Samtidigt kände jag att jag inte var helt klar med USA ännu. Det kändes som att det antingen skulle gå bra, eller så skulle det nog bli så att jag skulle vända till Europa. Det är kul att det lönade sig.

Valet att stanna i Nordamerika och i Nashvillles organisation är knappast något som den 25-årige backen ångrar ett år senare. Wilsby fick förvisso ånyo inleda säsongen i AHL, trots ett starkt träningsläger, men det dröjde inte länge innan NHL-chansen dök upp. I mitten av november kallades han för första gången upp till NHL av Predators och några veckor senare gjorde han NHL-debut i en bortamatch mot Philadelphia.

– Det var som att jag fick belöning för allt jag hårt jobb jag lagt ned under alla dessa år, säger Wilsby.

– Det var sjukt coolt. Jag var faktiskt inte så nervös, utan jag kunde hålla mig ganska cool. Men det var jäkligt coolt att få göra den där debuten, framförallt för min familj som har varit med under hela min resa. Nu var de inte på plats, men det var ändå ett stort ögonblick för dem också. De kunde offra en natts sömn för att kika lite tv.

Sköt första målet på superstjärnan

Efter debuten i slutet av november växte Wilsby sakta men säkert in i NHL-kostymen och förtroendet från Predators lagledning blev större och större. Några veckor efter att backen kallats upp till NHL spelade han över 20 minuter per match på Nashvilles blålinje. En vecka innan julafton ordnade den tidigare SHL-backen en tidig julklapp till sig själv genom att skjuta sitt första NHL-mål.

Wilsby fintade bort en forecheckande Rielly Smith på blålinjen innan han med ett distinkt handledsskott överlistade Rangers superstjärna Igor Sjestjorkin.

– Det var rätt snyggt, erkänner Wilsby.

– Jag brukar inte vara så flashig i offensiven, så det var lite okaraktäristiskt för mig. Jag kände att jag hade momentum och det blev ju rätt bra i slutändan. Det var också ett coolt ögonblick för mig under säsongen.

Opererade axeln – så är status

25-åringen fortsatte därefter att vara en ordinarie del av Predators backsida fram till början av februari, innan en axelskada satte stopp för vidare spel. I stället för att rida på framgångsvågen fick Wilsby lägga sig på operationsbordet för att få bukt på skadan.

– Det var kul att få spela i NHL säsongen ut, men det var också rätt att göra operation, säger Wilsby.

Våren och sommaren har spenderats med att få axeln i spelbart skick lagom till att säsongen i Nordamerika ska till att dra igång i början av oktober.

– Den är inte helt hundraprocentig ännu, men jag kan köra det mesta jag vill på isen nu i alla fall. Det går åt rätt håll och förhoppningsvis ska den vara helt frisk när säsongen drar igång, säger Wilsby.

Stora kliv på kort tid: ”Blev mer pålitlig”

Totalt blev det 23 matcher i NHL och fem poäng (1+4) från Wilsbys klubba under förra säsongen. På dessa matcher spelade han i genomsnitt strax över 18 minuter per match.

Under den drygt tre månader långa perioder från NHL-debuten till säsongens sista framträdande tog Wilsby stora kliv i spelet.

– I spelet med pucken blev jag mer pålitlig, framförallt i mina urspel där jag kunde få ut pucken på ett enkelt sätt. Även defensivt blev jag mer pålitlig och det är väl det som har blivit min roll – att vara en defensivt, pålitlig back som kan sättas in på isen i sådana situationer där det behövs och även i boxplay. I de bitarna av spelet tog jag nog störst kliv, skulle jag säga.

Belönades med nytt kontrakt

Nashville var också nöjda med vad de fick se av Wilsby. I februari, bara dagar efter att han spelat sin sista match för säsongen, belönades han med ett nytt tvåårskontrakt av NHL-klubben där första året är ett tvåvägsavtal som sedan övergår till ett envägsavtal under det sista året.

– Det kändes bra att få ett sådant avtal. Det blir på nytt lite av ett ”prove it”-kontrakt med två år där jag ska bevisa att jag förtjänar en plats i NHL. Jag känner mig inte lugn och trygg, men nu har jag i alla fall två år på mig att bara gasa. Förhoppningsvis blir jag kvar längre än så, säger Wilsby som fått blodad tand inför säsongen 2025/26.

– Absolut. Sedan har jag ingen självklar plats i truppen, men det är klart att jag har ett annat självförtroende i år jämfört med tidigare med min vetskap om att jag kan vara med och tävla och stå upp mot NHL-motstånd.

Målsättningen med säsongen 2025/26 är tydlig: Adam Wilsby ska bli en ordinarie NHL-spelare i Nashville Predators.

– Under de här två åren vill jag se till att etablera mig som en NHL-spelare. Det är målet jag kommer att sträva efter de kommande åren.