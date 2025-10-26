Rickard Rakell missar möjligheten att spela NHL-matcher hemma i Stockholm. På söndagen kom beskedet att Pittsburgh Penguins svenske forward opererat vänsterhanden och blir borta i sex till åtta veckor.

Rickard Rakell missar NHL Global Series i Stockholm. Foto: AP Photo/Kyusung Gong

I mitten av november spelar Pittsburgh Penguins och Nashville Predators två matcher i Avicii Arena i Stockholm under årets upplaga av NHL Global Series.

Tyvärr blir det utan Rickard Rakell för Pittsburgh Penguins del.

Lagets svenske forward skadade vänsterhanden under förlustmatchen mot Columbus Blue Jackets natten mot söndag. Nu har beskedet kommit att skadan var så pass allvarlig att 32-åringen tvingats genomgå en operation. Den kommer att hålla honom borta i sex till åtta veckor, vilket innebär att han inte finns tillgänglig för Penguins i matcherna mot Predators 14 och 16 november.

Penguins har kallat upp finländaren Ville Koivunen från farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL för att ersätta Rakell.

Forward Rickard Rakell underwent successful surgery on his left hand today.



The procedure was performed by Dr. John Fowler in collaboration with head team physician Dr. Dharmesh Vyas at UPMC Mercy Hospital.



The expected recovery time is six to eight weeks. pic.twitter.com/Ljp9dzjgDX — Penguins PR (@PenguinsPR) October 26, 2025

Rickard Rakell hade startat säsongen starkt

Rakell hade sin mest produktiva NHL-säsong i karriären i fjol med 35 mål och 70 poäng på 81 matcher. Han hade startat årets säsong starkt med åtta poäng (3+5) på nio matcher för Penguins efter att hans namn figurerat i en hel del trejdrykten både under slutet av förra säsongen och genom sommaren.

Veteranen har ytterligare två säsonger kvar på sitt kontrakt med Pittsburgh Penguins efter den här. Detta på ett kontrakt som har en lönetaksträff på fem miljoner dollar.

Med Rickard Rakell borta från NHL Global Series återstår nu fyra svenska namn i lagen; Erik Karlsson och Filip Hållander i Pittsburgh, samt Filip Forsberg och Adam Wilsby i Nashville.

