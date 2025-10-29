Tidigare Brynäs-stjärnan bröt målnollan i NHL

Charles-Èdouard D’Astous har gjort mål i NHL för första gången i sin karriär,

Efter succésäsongen i Brynäs förra året, gjorde 27-åringen mål i Tampa Bay Lightnings seger mot Nashville (5–2)

– Jag är så lycklig, säger han enligt Aftonbladet.

Charles-Èdouard D’Astous gjorde succé i Brynäs förra året. Foto: Bildbyrån

Efter storsuccén i SHL förra året var det föga förvånande att Charles-Èdouard D’Astous fick chansen att göra sin rookiesäsong i NHL, som 27-åring. Nu har stjärnbacken gjort mål i NHL för första gången i sin karriär, i Tampa Bay Lightnings seger mot Nashville Predators (5–2).

Filip Forsberg svarade sedan på D’Astous 3–1 mål, och gjorde matchen tillfälligt jämn. Tampa höll undan och gick vidare till seger med 5–2.

27-åringen blev utsedd till årets back i SHL förra säsongen, efter att ha kommit från den finska ligan året innan. 39 poäng på 49 matcher hjälpte Brynäs till seriesegern.

Nattens match var D’Astous tredje NHL-match efter att ha fått variera med spel i AHL under säsongen hittills.