Skador fortsätter att sätta käppar i hjulet för den finske backen Rasmus Ristolainen. Nu meddelas det att veteranen missar inledningen på säsongen med Philadelphia Flyers.

Rasmus Ristolainen fortsätter att dras med skadebekymmer. Foto: AP Photo/Derik Hamilton

Philadelphia Flyers får klara sig utan Rasmus Ristolainen under inledningen av NHL-säsongen, rapporterar NHL.com.

På en pressträff under tisdagen meddelade general managern Danny Briere att den finske backen lär missa den första månaden av grundserien, till att börja med. Orsaken är en brusten triceps som han opererades för i april. Prognosen sattes till sex månaders frånvaro, vilket innebär att 30-åringen blir borta en bra bit in på hösten.

Ristolainen gick miste om de sista 16 matcherna av säsongen 2024/25 på grund av skadan. Redan tidigare under vintern hade han missat tre matcher med en överkroppsskada och tvingades bland annat lämna återbud till 4 Nations Face-Off i februari. Totalt hann han spela 63 matcher där han noterades för fyra mål och 15 assist samt över 20 minuters istid per match – fjärde högst i laget. Han är nu inne på det fjärde året av sitt femårskontrakt värt 5,1 miljoner dollar per säsong.

Rasmus Ristolainen har varit föremål för trejdrykten

Ristolainen, som stundtals varit hårt kritiserad för sitt spel av både fans och media, har figurerat i en del trejdrykten. Innan trade deadline i fjol fanns han med på många listor över spelare som skulle kunna bli bortbytta, men skadebekymren gjorde att han blev kvar i Flyers uniform.

Finländaren draftades ursprungligen av Buffalo Sabres i första rundan 2013 och NHL-debuterade redan den följande säsongen. Han gjorde sig ett ännu större namn i hockeyvärlden då han stod för övertidsmålet som gav Finland JVM-guldet i Malmö 2014 efter finalsegern över Juniorkronorna. I NHL har han svarat för 304 poäng på 776 matcher för Sabres och Flyers, dit han trejdades sommaren 2021.

Även framåt finns frågetecken för Flyers. Forwarden Tyson Foerster kommer att inleda träningslägret i en icke-kontakttröja. Klubben hoppas dock att han kan kastas in i försäsongsspelet när nedsläppet närmar sig.

Foerster opererades efter en armbågsskada han drog på sig under VM i våras, en skada som förvärrades av en infektion. Den 23-årige kanadensaren skrev i somras på ett tvåårigt brokontrakt med Flyers med ett lönetaksvärde på 3,75 miljoner dollar per säsong.

Source: Rasmus Ristolainen @ Elite Prospects