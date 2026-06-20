Adam Foote är klar för ett nytt tränarjobb i NHL.

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Förra året valde Vancouver Canucks att befordra Adam Foote från assisterande till huvudtränare. Den gångna säsongen slutade dock i ett enda stort fiasko för Canucks.

Under Footes ledning kom laget toksist i NHL . De vann bara 25 av 82 matcher och lyckades endast plocka 58 poäng. De var hela 14 poäng sämre än Chicago Blackhawks som kom näst sist med 72 poäng. Fiaskot har sedan lett till stora förändringar i Canucks ledning där general managern Patrik Allvin fick sparken och Sedinarna i stället har klivit in och tagit över tillsammans med Ryan Johnson som är ny GM.

Ett av de första besluten som den nya ledningen fattade var att sparka Adam Foote som tränare . I stället har Manny Malhotra tagit över som klubbens nye tränare från och med nästa säsong.

Nu uppges dock Adam Foote ha gjort klart med ett nytt tränarjobb i NHL inför den kommande säsongen. Efter att ha fått sparken av Vancouver Canucks byter han till Central Division. Enligt Canucks insidern Rick Dhaliwal ska Foote nu vara klar för jobbet som assisterande tränare i Utah Mammoth . Där kommer han att ingå i staben bakom huvudtränaren André Tourigny.

Adam Foote, 54, jobbade inom Colorado Avalanche under några säsonger men var sedan tränare för Kelowna Rockets i den kanadensiska juniorligan WHL. Efter ett par år utan ett tränarjobb anställdes Foote sedan av Canucks som ny assisterande tränare under säsongen 2022/23. Han gjorde sedan två och en halv säsong som assisterande coach innan han klev upp och tog över huvudansvaret förra året.

Som spelare var Adam Foote en storback som tillbringade nästan hela sin karriär i Colorado Avalanche, förutom tre säsonger i Columbus Blue Jackets . Han var en viktig del av Colorados storhetstid när laget vann Stanley Cup både 1996 och 2001. Han var då lagkamrat och nära vän med Peter Forsberg under åren i Colorado. Foote var assisterande kapten i "Avs" under många år men var sedan lagkapten för klubben mellan 2009 och 2011. I Columbus var Foote också lagkapten under alla sina tre år i klubben.

Totalt spelade Adam Foote hela 1 154 NHL-matcher över 19 säsonger. Hans tröja hänger i taket av Ball Arena i Denver och hans tröjnummer 52 är pensionerat av Colorado Avalanche.