Vilka rookies är det värt att hålla ögonen på under NHL-säsongen 2025/26? Steven Ellis har plockat ut en från varje lag – med en hel del svenska inslag – men det är inte alltid det uppenbara namnet som lyfts fram.

Axel Sandin Pellikka, Jesper Wallstedt och Jonathan Lekkerimäki är rookies som lyfts fram av Steven Ellis. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Den nya NHL-säsongen är här.

Vi är en knapp vecka in i den nya säsongen och har fått en tidig inblick i vad varje lag är kapabla till. Det är alldeles för tidigt att få panik om det går dåligt – och för tidigt att dra för stora slutsatser av saker som kedjekemi, genombrottskandidater och liknande.

För spelets nästa unga stjärnor är säsongsstarten något alldeles särskilt. Därför tittar vi här på en lovande spelare att hålla ögonen på i alla 32 NHL-lag. En del är inte längre Calder Trophy-berättigade på grund av ålder eller tidigare erfarenhet, men vi tar ändå med dem så länge de inte har spelat en full NHL-säsong och ännu inte nått 50 NHL-matcher.

NHL släppte sin 32-lagslista över slutgiltiga trupper på tisdagsmorgonen, strax före nedsläppet i premiären. Alla lag har inte en rookie på sin premiärtrupp, men de kan mycket väl ha någon i väntan som är redo att slå sig in förr snarare än senare.

Så, låt oss ta en titt runt ligan:

Anaheim Ducks

Nathan Gaucher, C, 21

Alla lovande spelare är inte födda till fartfantomer. Ibland behövs det helt enkelt killar som vet hur man spelar en viss roll – och det är där Gaucher kommer in. Den kraftfulle centern har en stadig kropp på 191 centimeter, god skridskoåkning och en obeveklig forecheck som gör honom mycket svår att spela mot. Som en forward i de nedre kedjorna är Gaucher tillräckligt noggrann i sitt spel för att kunna fylla flera roller i NHL, och hans skott är tillräckligt bra för att göra honom användbar även offensivt. Jag förväntar mig inte att han ska producera särskilt mycket poäng i NHL, men han kommer att vara en fantastisk energispelare för Ducks.

Boston Bruins

Fraser Minten, C, 21

Minten tog sig sensationellt in i Toronto Maple Leafs lag efter träningslägret 2023/24, vilket då kom som en överraskning. Nu, två säsonger senare, verkar han vara redo för NHL på heltid. Bruins har haft svårt att hitta rätt centerdjup de senaste åren, och Minten kan vara precis vad laget behöver som tredjecenter bakom Pavel Zacha och Casey Mittelstadt. Den 21-årige spelaren var en av Bostons bästa under Buffalo Prospects Challenge och gjorde dessutom en stabil försäsong. Om han stannar hela säsongen återstår att se – men oavsett vad har han en ljus framtid framför sig.

Buffalo Sabres

Colten Ellis, MV, 25

Sabres målvaktsuppsättning har en hel del kroppar, men med Ukko-Pekka Luukkonen på skadelistan vill laget ha all bredd det kan få. Ellis, som valdes som nummer 93 totalt i draften 2019 av St. Louis Blues, har ännu inte spelat en NHL-match, men har gjort bra ifrån sig i både AHL och ECHL. Han kommer från sin bästa säsong hittills, med 22 segrar, 14 förluster och 5 oavgjorda matcher, tre hållna nollor och en räddningsprocent på 92,2 för Springfield Thunderbirds. Alex Lyon har fördelen när säsongen startar i Buffalo, men Ellis har chansen att visa att han kan vara en NHL-backup – antingen i Sabres eller någon annanstans. Han är inte särskilt stor, men väger upp det med sin snabbhet. Vi får se hur den 25-årige målvakten klarar sin karriärs tuffaste utmaning.

Zayne Parekh är en av de mest spännande unga backarna i NHL. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Calgary Flames

Zayne Parekh, B, 19

Parekh imponerade på många under försäsongen och fick särskilt beröm av tränaren Ryan Huska för sitt defensiva spel. Han är en av de främsta utmanarna till Calder Trophy i år, i en säsong full av talangfulla backar. Parekh är fortfarande ung nog för att spela i OHL, men har absolut ingenting kvar att bevisa där efter sina närmast osannolika poängtotaler i Saginaw under de senaste tre åren. Räkna med att Flames låter honom smyga in i speltiden i början av säsongen, men det kommer inte dröja länge förrän han spelar över 20 minuter per match.

Carolina Hurricanes

Aleksandr Nikisjin, B, 23

Historien har visat att det ibland kan vara en fördel att vara lite äldre i Calder Trophy-racet. Därför bör Nikisjin – som var en stjärna i KHL i nästan ett halvt decennium – räknas som en av huvudkandidaterna till utmärkelsen den här säsongen. Nikisjin anslöt äntligen till Hurricanes inför slutspelet förra säsongen, efter att fansen väntat i flera år på att han skulle komma över. Han har snabbt blivit en av de mest spännande backtalangerna, och en som förväntas få speltid högt upp i lagets hierarki direkt. Jag tror att det kommer bli vissa växtvärkar när han anpassar sig till NHL:s tempo, särskilt när det gäller det fysiska spelet. Men med sin 193 centimeter långa kropp och extrema skicklighet bör han inte ha några större problem att komma in i det snabbt.

Sam Rinzel ser ut att bli en bjässe på Blackhawks blålinje. Foto: Talia Sprague-Imagn Images

Chicago Blackhawks

Sam Rinzel, B, 21

Blackhawks har en av de bästa ungdomsorganisationerna i hela hockeyvärlden, och så många som fem lovande spelare kan komma att få betydande speltid i NHL under säsongen. Rinzel, en 193 centimeter lång back, har en stor kroppshydda men visade under college att han också kan dominera med pucken. Han tog till sig NHL-tempot som en fisk i vattnet i slutet av säsongen 2024/25, och jag förväntar mig inget annat nu. Jag är inte säker på att hans offensiva spel kommer att slå igenom lika starkt i NHL, men Rinzel kommer sannolikt att få mer och mer ansvar ju längre säsongen går. Bli inte förvånad om han är Chicagos främsta back redan i slutet av november.

Colorado Avalanche

Gavin Brindley, FW, 21

Brindley såg utmärkt ut under hela försäsongen med sin nya klubb. Han värvades under sommaren från Columbus, och den lille men skicklige forwarden har fått en hel del beröm av tränaren Jared Bednar. Trots sin längd på 173 centimeter har hans outtröttliga arbetsmoral synts tydligt, och han har varit aktiv runt målet nästan varje kväll. Han hade det tufft i AHL förra året, så ett steg direkt till NHL känns en aning riskabelt. Men man kan inte förneka hans energi – något som kan visa sig värdefullt i Colorados bottom six.

Columbus Blue Jackets

Luca Del Bel Belluz, C, 21

Förra året var ett utmärkt sådant för Del Bel Belluz, som stod för 53 poäng på 61 matcher och slutade sexa i AHL:s poängliga bland spelare under 22 år – bara fem poäng från förstaplatsen. Han imponerade även i NHL, där han producerade strax över en halv poäng per match i begränsad speltid. Den här säsongen har Del Bel Belluz spelat både center och forward, men han såg bättre – och farligare med pucken – ut när han flyttades in i mitten. Hans skridskoåkning har förbättrats något, men det finns fortfarande mer att jobba på om han vill nå den fart och rörlighet som krävs för att lyckas i NHL. Jag ser någon med potential för en roll i lagets mittensexa, och jag tror att han kommer att bli NHL-ordinarie i Columbus inom en snar framtid – och förhoppningsvis stanna där ett tag.

Dallas Stars

Justin Hryckowian, FW, 24

Hryckowian kan vara ett av de mer oväntade namnen på den här listan. Stars har en av de svagaste talangpoolerna i ligan och inleder säsongen utan någon rookie i NHL-truppen. 24-åringen från Québec var en riktig late bloomer, då han fortfarande spelade high school-hockey under sitt draftår 2019. Därefter blev han en av de mest betydelsefulla spelarna på Northeastern University i NCAA innan han skrev på sitt första proffskontrakt 2024. Han gjorde starkt avtryck i sin första AHL-säsong med 60 poäng på 68 matcher och fick dessutom fem NHL-matcher. Han lär få tid i både NHL och AHL den här säsongen, men det finns tillräckligt mycket att gilla i hans energi och skicklighet för att tro att han kan bli ett bra fynd för lagets bottensexa.

Axel Sandin Pellikka gick rakt in i Detroit Red Wings lag. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Detroit Red Wings

Axel Sandin Pellikka, B, 20

Red Wings kommer att inleda säsongen 2025/26 med tre rookies i NHL – Emmitt Finnie och Michael Brandsegg-Nygård är de andra två. Även om det finns en rimlig chans att samtliga tre hamnar i Grand Rapids under säsongen, förtjänar de att starta året med NHL-laget. Sandin Pellikka är kanske den mest intressanta av dem – han är möjligen något liten till växten, men besitter enorm skicklighet. Framför allt spelar han med ett stort självförtroende, vilket gav honom 29 poäng i SHL 2024/25 – flest av alla U20-spelare. Hans defensiva spel är också stabilt. Sandin Pellikka deltar ofta fysiskt i spelet, något som inte var lika tydligt under hans draftår.

Edmonton Oilers

Matt Savoie, FW, 21

Savoie var en dominant poängproducent i WHL och tog med sig den framgången till AHL, där han stod för 19 mål och 54 poäng på 66 matcher förra säsongen. Varje gång han rörde pucken gjorde han Bakersfield betydligt farligare – så enkelt var det. Nästa steg: NHL, särskilt efter en stark försäsong. Savoie ligger före Ike Howard i kampen om istid hos Oilers eftersom hans erfarenhet från proffsspel verkar ge honom ett övertag, åtminstone till en början. Savoies skicklighet borde göra att han kan spela tillsammans med Connor McDavid eller Leon Draisaitl utan problem – förutsatt att han får chansen.

Florida Panthers

Jack Devine, FW, 21

Något måste sannolikt ha gått fel i Florida (eller väldigt rätt för Devine) om den tidigare stjärnan från University of Denver spelar mer än ett fåtal NHL-matcher den här säsongen. Han är utan tvekan ett lovande framtidslöfte – men han blev proffs först under sommaren och behöver tid att anpassa sig. Devine satte ett nytt personligt rekord med 57 poäng, vilket gav honom totalt 163 poäng på 162 matcher i NCAA. Han avslutade dessutom säsongen med ett starkt framträdande i Charlotte Checkers. Den 21-årige forwarden har ett bra skott, men är ännu farligare som speluppläggare. Kommer det att översättas till NHL-nivå? Kanske – men troligen inte redan den här säsongen med ett hårt satsande Panthers.

Los Angeles Kings

Jeff Malott, FW, 29

Malott är inte Calder-berättigad med tanke på sin ålder, men han står inför sin första hela NHL-säsong – mer än ett halvt decennium efter att ha blivit proffs. Förra säsongen gjorde han 51 poäng på 61 AHL-matcher, vilket var hans bästa notering hittills. Forwarden från Burlington, Ontario, spelade dessutom tolv NHL-matcher och noterades för en assist. Han hade en explosiv försäsong med Kings och visade att han är mer än bara en stor, kraftfull forward på 196 centimeter. Malott känns som en bra pusselbit i Los Angeles fjärdekedja, så räkna med att han blir kvar i laget åtminstone tills vidare i den annars rutinerade truppen. Han har redan en fight på kontot den här säsongen – det är något det också.

Jesper Wallstedt får chansen att utmana Filip Gustavsson.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, MV, 22

Zeev Buium hade varit det självklara valet, och Danila Jurov väntas också vara bra. Men den här säsongen är enormt viktig för Wallstedt, som efter att ha hyllats i flera år som en av världens främsta målvaktstalanger tappade rejält under 2024/25. Den här säsongen får han för första gången chansen att agera backup till Filip Gustavsson, som just skrev på ett stort nytt kontrakt med Wild nyligen. Wallstedt sågs länge som Wilds framtida förstamålvakt – och det kan han fortfarande bli. Det här blir hans möjlighet att bevisa det.

Oliver Kapanen sköt sitt första NHL-mål i premiären mot Toronto. Foto: Frank Gunn/AP/Alamy

Montreal Canadiens

Oliver Kapanen, C, 22

Ivan Demidov hade varit det självklara valet här, så vi hoppar över honom. Kapanen spelade 18 matcher med Canadiens förra säsongen och noterades för två assist. Efter att ha inlett säsongen i Quebec skickades han tillbaka till Europa, där han imponerade med Timrå IK i SHL. Han är en pålitlig tvåvägsforward som jobbar hårt, kan spela fysiskt och har ett fint skottavslut. Han kommer inte att blända med ren skicklighet, men är tillräckligt mångsidig för att vara värdefull längre ned i Montreals laguppställning. Hans insats mot Toronto i säsongsöppningen var imponerande.

Nashville Predators

Joakim Kemell, FW, 21

Matthew Wood missar inledningen av säsongen, vilket är synd med tanke på hans starka träningsläger. Men de kommande veckorna blir viktiga för Joakim Kemell, som tappat något i status som talang de senaste åren. Jag hoppades att Kemell skulle nå 50 poäng förra säsongen, men han stannade vid 40. Med det sagt gillar jag fortfarande hans skott, energin han spelar med och hur han alltid presterar bättre än vad hans mindre storlek antyder. Jag är bara inte helt säker på var han passar in i Nashvilles långsiktiga plan. Om han inte får spela powerplay eller med en skicklig passningsspelare, kommer det att hämma hans potential. Men det är glädjande att han är med i NHL-laget från start.

New Jersey Devils

Arsenij Gritsjuk, FW, 24

Gritsjuk gjorde starkt intryck under försäsongen och gav Devils-fansen mycket att se fram emot. Den ryske forwarden stod för två mål och fem poäng medan han snittade omkring 16 minuters istid per match. Han kommer från en utmärkt säsong i KHL, och även om han kanske inte blir en offensiv ledare i NHL, borde han kunna bidra direkt. Hans energi och skicklighet kommer väl till pass i fjärdekedjan, och han är mer defensivt pålitlig än han var vid samma tidpunkt i fjol i Ryssland. Nu verkar han vara kvar i NHL på riktigt.

New York Islanders

Maksim Sjabanov, FW, 24

Alla blickar kommer att riktas mot Matthew Schaefer, men Sjabanov blir också viktig för det återuppbyggande Islanders. Han var en av de mest eftertraktade europeiska free agent-värvningarna i somras efter sitt genombrott i KHL, där han gjorde 67 poäng för Traktor Tjeljabinsk. Den 173 centimeter långe forwarden spelar med enorm energi i varje byte och kan användas på alla tre forwardpositionerna. När han är i form är han obeveklig – och även om han kan behöva viss tid att vänja sig vid NHL-tempot, gjorde han tillräckligt bra ifrån sig under försäsongen för att stanna i laget. Vid 24 års ålder är han en äldre rookie, men en som kommer att märkas.

New York Rangers

Noah Laba, C, 22

Ett fantastiskt träningsläger gjorde att Rangers valde att behålla sitt fjärderundeval från 2022 istället för att skicka honom till Hartford. Hans fart och arbetsmoral märktes direkt, och nu är den tidigare stjärnan från Colorado College redo att göra avtryck i sin första NHL-säsong. För bara några år sedan kändes det osannolikt att Laba skulle nå NHL, men få unga spelare rör sig och arbetar som han gör – även i slutet av långa byten. Kommer han att stanna hela säsongen i NHL? Det återstår att se. Men just nu är det glädjande att se honom ta plats i stora laget.

Leevi Meriläinen backar upp Linus Ullmark den här säsongen. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Ottawa Senators

Leevi Meriläinen, MV, 23

Om du läser mina rader regelbundet vet du att jag gillar den finske målvakten. Visst, försäsongen lämnade lite att önska, men potentialen finns där på riktigt. Meriläinen stod för en imponerande 12-matchersperiod med Senators, där han noterades för 8–3–1, en räddningsprocent på .925 och tre hållna nollor när han ersatte Linus Ullmark. Ullmark är återigen förstemålvakt i Ottawa, men Meriläinen är den självklara tvåan och bör kunna avlasta sin svenske lagkamrat på ett bra sätt. Den finske målvakten har en ljus framtid – förhoppningsvis lever han upp till den.

Philadelphia Flyers

Nikita Grebjonkin, FW, 22

Grebjonkin kommer att bli en populär spelare i Philadelphia – hans arbetsmoral smittar av sig. Den ryske forwarden älskar att ha pucken på klubban. Han är kreativ i en mot en-situationer och gör sitt bästa för att lura motståndare och skapa chanser. Han fungerar bäst som framspelare, särskilt i sällskap av en snabb och skicklig målskytt. Grejonkin är mycket effektiv i det offensiva spelet; han kan stå emot tacklingar från större spelare, hålla spelet vid liv och skapa målchanser ur till synes ingenting. Det är fullt möjligt att han tillbringar viss tid i AHL, men hans starka träningsläger gör att han inleder säsongen i NHL-laget.

Pittsburgh Penguins

Ville Koivunen, FW, 21

Koivunens första säsong i Nordamerika blev en stor framgång. År två? Förhoppningsvis ännu bättre. Han gjorde 56 poäng på 63 AHL-matcher och noterades dessutom för sju assist på åtta NHL-matcher med Pittsburgh. Förvänta dig att Koivunen utmanar om en plats i lagets andra eller tredje kedja den här säsongen. Den finske forwarden är extremt skicklig och har ofta lätt för att ta sig förbi motståndare i en mot en-situationer. Han imponerade under Buffalo Prospects Challenge och fick goda omdömen under försäsongen. Utöver Koivunen finns flera andra intressanta rookies att hålla ögonen på i Penguins, bland andra Rutger McGroarty (när han är tillbaka från skada), Ben Kindel och Harrison Brunicke.

Michael Misa försöker ta klivet direkt från draften och in i NHL. Foto: Robert Edwards-Imagn Images

San Jose Sharks

Michael Misa, C, 18

Det finns en möjlighet att Misa kommer att vara lagets andracenter hela säsongen. Han valdes som nummer två totalt i draften i juni och var otroligt dominant i juniorhockeyn – han hade sannolikt klarat av NHL redan som 17-åring om han fått. Han är smart, snabb och lika farlig som skytt som passningsspelare. Hans produktion i OHL förra säsongen var helt makalös, och det lär inte ta lång tid innan han anpassar sig till NHL-nivån. Misa kommer att spela en viktig roll i San Joses återuppbyggnad när laget väl får fart på saker och ting.

Seattle Kraken

Jani Nyman, FW, 21

Nyman var en av de mest produktiva spelarna i den finska ligan för två år sedan, och den formen tog han med sig till AHL under 2024/25. Han gjorde 28 mål och 44 poäng under sin första säsong i Nordamerika och lade dessutom till sex poäng på tolv NHL-matcher med Kraken. Nyman är stor – 193 centimeter och över 97 kilo – men han hanterar pucken bättre än de flesta i den storleken. Han är ingen toppklassåkare, vilket kan begränsa honom på sikt, men som målskytt i en botten-sex-roll är han ett bra alternativ.

St. Louis Blues

Logan Mailloux, B, 22

Jimmy Snuggerud kommer att vara en toppspelare för Blues den här säsongen och bör vara med i kampen om Calder Trophy. Men Mailloux värvades för att förstärka lagets försvar, och hans fina försäsong ger Blues-fansen anledning att le. Den 22-årige backen hade ännu en stark AHL-säsong i Laval och imponerade dessutom under sitt sju matcher långa inhopp med Montreal Canadiens. Han är fysisk, skicklig och skridskostark – och det skadar inte att han är 191 centimeter lång. Mailloux lär inleda säsongen i tredje backpar, men han kan mycket väl spela till sig mer istid ju längre säsongen går.

Tampa Bay Lightning

Jack Finley, FW, 22

Det är svårt att missa Finley – det fick Panthers erfara förra helgen. Med sina 198 centimeter och 101 kilo är han en stor, tuff forward som inte tvekar att täcka skott eller stänga ytor. Finley hade en stabil säsong totalt sett, men missade omkring 32 matcher på grund av skador. Han gjorde sin NHL-debut med Lightning förra säsongen och ser nu ut att bli kvar i laget tills vidare. Jag tror inte att han blir mer än en fjärdekedjespelare, men om han förbättrar sitt tempo och sin skridskoåkning kan han på sikt slå sig in i lagets framtidsplaner.

Easton Cowan knackar på dörren till NHL. Foto: David Kirouac-Imagn Images

Toronto Maple Leafs

Easton Cowan, FW, 20

Det finns goda chanser att Cowan kommer att pendla mellan NHL och AHL den här säsongen – och det är helt okej. Maple Leafs general manager Brad Treliving har sagt att han bara vill att Cowan ska spela, oavsett om det sker i Scotiabank Arena eller Coca-Cola Coliseum. Han är en hårt arbetande forward som kan användas i flera olika roller och har visat att han kan prestera i avgörande lägen med London Knights. Det finns argument för att Cowan borde tillbringa större delen av säsongen i AHL för att på sikt gynnas i sin utveckling, men hans mångsidighet gör honom till ett intressant alternativ redan från start.

Utah Mammoth

Dmitrij Simasjev, B, 20

Efter en framgångsrik sejour i KHL är Simasjev redo för riktigt tuff hockey – och det i dubbel bemärkelse. Den 196 centimeter långe backen kommer inte att ha några problem med att göra sig påmind i Nordamerika. Hans KHL-siffror sticker kanske inte ut, men han använder sin storlek effektivt för att dominera i egen zon utan att dra på sig onödiga problem. Simasjev kan transportera pucken, dela ut rejäla tacklingar och spela i boxplay – något han med stor sannolikhet kommer att göra även i NHL. Man ska inte bli förvånad om han skickas till AHL vid något tillfälle för att få mer istid, men det är glädjande att se honom inleda säsongen i Utah.

Jonathan Lekkerimäki har fått en bra start på säsongen i Vancouver. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Vancouver Canucks

Jonathan Lekkerimäki, FW, 21

Att Braeden Cootes tog en plats i truppen till premiären var överraskande, men Lekkerimäki är rookien som alla Canucks-fans kommer att följa extra noga i år. Den skottglade forwarden älskar att skapa saker med pucken. Hans poängproduktion i NHL och AHL förra säsongen var kanske inte spektakulär, men det gick att se hur mycket potential han har när han får utrymme att agera. Han har varit produktiv på nästan varje nivå han spelat på, och även om jämnheten fortfarande är en fråga, kommer han att bli ett värdefullt offensivt hot i lagets andra- eller tredjekedja.

Vegas Golden Knights

Lukas Cormier, B, 23

Golden Knights har aldrig gjort sig kända för att behålla sina unga talanger särskilt länge – fokus ligger helt på nuet. Men kanske blir det här året då Cormier får en mer ordentlig chans? Han noterades för en assist på två NHL-matcher 2023/24, men missade större delen av fjolårssäsongen på grund av skada. Cormier är en skicklig back som hjälper laget att flytta upp spelet, men med sina 178 centimeter är han i underkant storleksmässigt, och det verkar som att Vegas inte riktigt velat ge honom en riktig möjlighet hittills. Den här säsongen känns som ett vägskäl för honom – nu gäller det att ta chansen.

Ryan Leonard har en hel del uppsida – och anses vara en ledare. Foto: Winslow Townson-Imagn Images

Washington Capitals

Ryan Leonard, FW, 20

Med Alex Ovetjkins karriär på väg mot slutet ska Leonard bli en viktig del av Capitals framtid. Han har visat förmåga att dominera i stora matcher, både i NCAA och under junior-VM. Han kan göra mål, tacklas, reta motståndare och göra nästan allt för att vara ett hot på isen. Leonard hade blandade resultat i inledningen av sin NHL-karriär, men det är aldrig enkelt att gå direkt från college till NHL. Hans förmåga att påverka spelet bortom poängproduktionen – genom sin fysiska spelstil, sitt snack på isen eller sitt defensiva ansvar – gör honom till en mycket värdefull spelare för Capitals.

Winnipeg Jets

Nikita Tjibrikov, FW, 22

Jets har inte särskilt mycket djup på högersidan, vilket bara innebär fler möjligheter för Tjibrikov att visa upp sig. Den 22-årige ryssen är visserligen inte särskilt storväxt, men han har visat sig vara mycket produktiv under sina två senaste säsonger med Manitoba Moose. Han imponerade dessutom under sina fyra NHL-matcher med Jets. Tjibrikov kommer troligen att inleda säsongen i andrakedjan, där han kan luta sig mot den rutinerade Stanley Cup-mästaren Jonathan Toews för råd och vägledning. Jets-fansen kan vara lugna – Tjibrikov är här för att stanna.