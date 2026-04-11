Skellefteå AIK i superläge efter ny seger

Skellefteå AIK vann med 3–1 mot Luleå

Pontus Johansson matchvinnare för Skellefteå AIK

Tredje raka segern för Skellefteå AIK

Med 3–1 (1–1, 2–0, 0–0) på bortaplan har Skellefteå AIK tagit ett jättekliv mot Luleå i SM-semifinalen. Därmed leder Skellefteå AIK matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till SM-final.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Skellefteå AIK.

Luleå–Skellefteå AIK – mål för mål

Luleå började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.46 slog Isac Hedqvist till efter förarbete av Jesper Sellgren och Oskari Laaksonen. Efter 19.23 kvitterade Skellefteå AIK när Lars Bryggman slog till assisterad av Victor Stjernborg och Måns Forsfjäll.

Skellefteå AIK gjorde också 1–2 efter 15.17 i andra perioden när Pontus Johansson hittade rätt på pass av Andreas Johnson och Oliver Okuliar. Emil Djuse gjorde dessutom 1–3 efter 17.39 framspelad av Lars Bryggman och Frans Haara. Därmed hade laget vänt matchen.

Tredje perioden blev mållös och Skellefteå AIK höll i sin 3–1-ledning och vann.

Lagen möts igen på måndag 19.00.

Luleå–Skellefteå AIK 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)

SM-semifinalen

Första perioden: 1–0 (3.46) Isac Hedqvist (Jesper Sellgren, Oskari Laaksonen), 1–1 (19.23) Lars Bryggman (Victor Stjernborg, Måns Forsfjäll).

Andra perioden: 1–2 (35.17) Pontus Johansson (Andreas Johnson, Oliver Okuliar), 1–3 (37.39) Emil Djuse (Lars Bryggman, Frans Haara).

Ställning i serien: Luleå–Skellefteå AIK 0–3

Nästa match:

13 april, 19.00, Luleå–Skellefteå AIK