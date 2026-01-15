Ottawa segrade mot NY Rangers i NHL

Ottawa segrade – 8–4 mot NY Rangers

Jake Sanderson matchvinnare för Ottawa

Andra raka segern för Ottawa

Ottawa segrade på bortaplan i Madison Square Garden mot NY Rangers i NHL. 4–8 (0–4, 1–2, 3–2) slutade matchen på torsdagen.

Montreal nästa för Ottawa

I första perioden var det Ottawa som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–6.

NY Rangers reducerade dock till 2–6 genom Gabriel Perreault efter 5.26 av perioden.

Ottawa ökade ledningen till 2–7 genom David Perron efter 8.20 i tredje perioden.

NY Rangers gjorde både 3–7 och 4–7 genom Noah Laba och Alexis Lafreniere i tredje perioden.

Ottawa kunde dock avgöra till 4–8 med 49 sekunder kvar av matchen genom Tim Stützle.

Ottawas Brady Tkachuk stod för fyra poäng, varav ett mål, Ridly Greig hade tre assists och Dylan Cozens gjorde ett mål och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann NY Rangers med 4–2.

Lördag 17 januari 19.00 spelar NY Rangers borta mot Philadelphia. Ottawa möter Montreal hemma i Canadian Tire Centre söndag 18 januari 01.00.

NY Rangers–Ottawa 4–8 (0–4, 1–2, 3–2)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (2.18) Drake Batherson (Dylan Cozens, Brady Tkachuk), 0–2 (4.53) Nick Jensen (Ridly Greig, Dylan Cozens), 0–3 (15.01) Brady Tkachuk (Ridly Greig, Nick Jensen), 0–4 (19.54) Dylan Cozens (Ridly Greig, Brady Tkachuk).

Andra perioden: 0–5 (25.57) Jake Sanderson (Artiom Zub, Nick Cousins), 0–6 (32.23) Thomas Chabot (Nick Cousins, David Perron), 1–6 (38.55) Gabriel Perreault (JT Miller, Mika Zibanejad).

Tredje perioden: 2–6 (45.26) Gabriel Perreault (Mika Zibanejad, JT Miller), 2–7 (48.20) David Perron, 3–7 (50.44) Noah Laba (Alexis Lafreniere, Scott Morrow), 4–7 (55.58) Alexis Lafreniere (Artemi Panarin, Carson Soucy), 4–8 (59.11) Tim Stützle (Brady Tkachuk, Jake Sanderson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 0-1-4

Ottawa: 2-0-3

Nästa match:

NY Rangers: Philadelphia Flyers, borta, 17 januari 19.00

Ottawa: Montreal Canadiens, hemma, 18 januari 01.00