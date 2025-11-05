Minnesota vann i förlängningen mot Nashville

Minnesota-seger med 3–2 efter förlängning

Marcus Johansson avgjorde för Minnesota

Andra raka segern för Minnesota

Matchen i NHL mellan hemmalaget Minnesota och gästande Nashville var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0). Marcus Johansson spelade en avgörande roll för Minnesota med det vinnande målet i förlängningen.

Carolina nästa för Minnesota

Kirill Kaprizov gjorde 1–0 till Minnesota efter tio minuter på pass av Jared Spurgeon och Vladimir Tarasenko. Efter 5.23 i andra perioden nätade Matthew Wood framspelad av Mike Mccarron och Tyson Jost och kvitterade för Nashville.

Minnesotas Zeev Buium gjorde 2–1 efter 17 minuter på pass av Brock Faber och Marcus Johansson.

Steven Stamkos stod för målet när Nashville kvitterade till 2–2 med en sekund kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Minnesota 3.38 in i förlängningen blev Marcus Johansson med det avgörande förlängningsmålet.

Minnesota har två segrar och tre förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nashville har en vinst och fyra förluster och 13–19 i målskillnad. Det här var Minnesotas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nashvilles femte uddamålsförlust.

Fredag 7 november spelar Minnesota borta mot Carolina 01.00 och Nashville mot Philadelphia hemma 02.00 i Bridgestone Arena.

Minnesota–Nashville 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 1–0 (10.43) Kirill Kaprizov (Jared Spurgeon, Vladimir Tarasenko).

Andra perioden: 1–1 (25.23) Matthew Wood (Mike Mccarron, Tyson Jost), (Brock Faber, Marcus Johansson).

Tredje perioden: 2–2 (59.59) Steven Stamkos.

Förlängning: 3–2 (63.38) Marcus Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 2-2-1

Nashville: 1-2-2

Nästa match:

Minnesota: Carolina Hurricanes, borta, 7 november

Nashville: Philadelphia Flyers, hemma, 7 november