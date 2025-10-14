Minnesota starkast i straffläggningen – vann hemma mot Los Angeles

Seger för Minnesota med 4–3 efter straffar

Andra förlusten i följd för Los Angeles

Minnesota nu tredje, Los Angeles på fjärde plats

Det var jämnt hela vägen när Minnesota mötte Los Angeles hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Minnesota var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (3–0, 0–0, 0–3, 0–0, 1–0).

Minnesota gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 efter första perioden. Laget lyckades hålla undan till seger, trots att Los Angeles lyfte sig.

Minnesota–Los Angeles – mål för mål

Målskyttarna bakom segern var Matt Boldy, Kirill Kaprizov och Jared Spurgeon. Quinton Byfield, Kevin Fiala och Adrian Kempe gjorde målen för Los Angeles.

Förlusten var Los Angeles andra uddamålsförlust.

Minnesota ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Los Angeles ligger på fjärde plats.

Onsdag 15 oktober 03.30 spelar Minnesota borta mot Dallas. Los Angeles möter Pittsburgh hemma i Crypto.com Arena fredag 17 oktober 04.00.