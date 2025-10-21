Minnesota avgjorde i tredje perioden mot NY Rangers

Minnesota-seger med 3–1 mot NY Rangers

Danila Yurov matchvinnare för Minnesota

Artemij Panarin nätade för NY Rangers

Minnesota segrade borta mot NY Rangers i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Minnesota drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (1–1, 0–0, 0–2).

New Jersey nästa för Minnesota

Första perioden var jämn. NY Rangers inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Artemij Panarin efter bara 56 sekunder, men Minnesota kvitterade genom Jonas Brodin efter 5.09.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden gjorde Minnesota 1–2 efter 8.17 genom Danila Yurov framspelad av Marcus Johansson. Och med bara 1.31 kvar satte Kirill Kaprizov avgörande 1–3 på pass av Ryan Hartman.

NY Rangers har en vinst och fyra förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Minnesota har två vinster och tre förluster och 11–16 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 mars i Xcel Energy Center.

Fredag 24 oktober 01.00 spelar NY Rangers hemma mot San Jose. Minnesota möter New Jersey borta i Prudential Center torsdag 23 oktober 01.00.

NY Rangers–Minnesota 1–3 (1–1, 0–0, 0–2)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (0.56) Artemij Panarin (Mika Zibanejad, Will Borgen), 1–1 (5.09) Jonas Brodin (Matt Boldy, Joel Eriksson Ek).

Tredje perioden: 1–2 (48.17) Danila Yurov (Marcus Johansson), 1–3 (58.29) Kirill Kaprizov (Ryan Hartman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-1-3

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

NY Rangers: San Jose Sharks, hemma, 24 oktober

Minnesota: New Jersey Devils, borta, 23 oktober