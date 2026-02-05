Markus Nurmi i form när Luleå vann mot Örebro Hockey

Luleå segrade – 5–3 mot Örebro Hockey

Luleås sjunde seger på de senaste nio matcherna

Luleås Markus Nurmi tvåmålsskytt

Hemmalaget Luleå tog hem de tre poängen efter seger mot Örebro Hockey i SHL. 5–3 (2–0, 2–2, 1–1) slutade torsdagens match.

Segern var Luleås sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Linus Omark gjorde 1–0 till Luleå efter tolv minuter på pass av Filip Eriksson och Oskari Laaksonen. Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 19.44 när Oskari Laaksonen hittade rätt framspelad av Linus Omark.

Örebro Hockey reducerade dock till 2–1 genom William Wikman tidigt i andra perioden av perioden.

Luleå utökade ledningen på nytt genom Eetu Koivistoinen efter 5.39.

Örebro Hockey gjorde 3–2 genom David Quenneville efter 7.38 av perioden.

Efter 19.02 gjorde Luleå 4–2 genom Markus Nurmi.

14.20 in i tredje perioden nätade Örebro Hockeys Patrik Puistola på pass av Kalle Kossila och Patrik Karlkvist och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Örebro Hockey. Luleå punkterade matchen med ett 5–3-mål med 13 sekunder kvar att spela på nytt genom Markus Nurmi efter förarbete av Jesper Sellgren och Pontus Själin. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Linus Omark gjorde ett mål för Luleå och två målgivande passningar.

Luleå stannar därmed på sjätte plats och Örebro Hockey på tolfte plats i tabellen. Ett fint lyft för Luleå som låg på tionde plats så sent som den 9 januari.

Lördag 7 februari spelar Luleå hemma mot Frölunda 15.15 och Örebro Hockey mot Skellefteå AIK borta 18.00 i Skellefteå Kraft Arena.

Luleå–Örebro Hockey 5–3 (2–0, 2–2, 1–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (12.37) Linus Omark (Filip Eriksson, Oskari Laaksonen), 2–0 (19.44) Oskari Laaksonen (Linus Omark).

Andra perioden: 2–1 (21.57) William Wikman (Christopher Mastomäki), 3–1 (25.39) Eetu Koivistoinen (Erik Gustafsson, Linus Omark), 3–2 (27.38) David Quenneville (Jesse Ylönen, Luke Martin), 4–2 (39.02) Markus Nurmi (Pontus Andreasson, Anton Levtchi).

Tredje perioden: 4–3 (54.20) Patrik Puistola (Kalle Kossila, Patrik Karlkvist), 5–3 (59.47) Markus Nurmi (Jesper Sellgren, Pontus Själin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Örebro Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Luleå: Frölunda HC, hemma, 7 februari 15.15

Örebro Hockey: Skellefteå AIK, borta, 7 februari 18.00