Luleå fortsätter att vinna hemma – har nu sju raka hemmasegrar

Luleå-seger med 7–3 mot Timrå IK

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Luleås Pontus Andreasson tvåmålsskytt

Det fortsätter att gå bra för Luleå i SHL. På torsdagen mötte laget Timrå IK hemma och tog ännu en seger. Därmed har laget vunnit sju hemmamatcher i rad. Segerresultatet skrevs till 7–3 (1–1, 4–0, 2–2).

Segern var Luleås fjärde på de senaste fem matcherna.

Pontus Andreasson gjorde två mål för Luleå

Timrå IK började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 56 sekunder slog Emil Pettersson till på pass av Marcus Hardegård och Didrik Strömberg. Luleå kvitterade till 1–1 efter 16.33 när Mathias Bromé fick träff med assist av Anton Levtchi och Markus Nurmi.

I andra perioden var det Luleå som var vassast och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Pontus Andreasson, och ett mål var av Brendan Shinnimin och Ben Tardif.

Timrå IK reducerade dock till 5–2 genom Anton Lander efter 9.32 av perioden.

Luleå gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 5–2 till 7–2, målen av Anton Levtchi och Isac Hedqvist. Målen punkterade matchen.

Alfons Freij reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte Timrå IK. Luleå tog därmed en stabil seger.

Luleås Markus Nurmi hade fyra assists och Anton Levtchi stod för ett mål och två assists.

Timrå IK ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Luleå är på femte plats.

I nästa match, lördag 28 februari möter Luleå Skellefteå AIK hemma i Coop Norrbotten Arena 18.00 medan Timrå IK spelar hemma mot HV 71 15.15.

Luleå–Timrå IK 7–3 (1–1, 4–0, 2–2)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (0.56) Emil Pettersson (Marcus Hardegård, Didrik Strömberg), 1–1 (16.33) Mathias Bromé (Anton Levtchi, Markus Nurmi).

Andra perioden: 2–1 (31.53) Pontus Andreasson (Markus Nurmi, Anton Levtchi), 3–1 (33.06) Ben Tardif (Heikki Liedes), 4–1 (34.33) Pontus Andreasson (Markus Nurmi), 5–1 (38.27) Brendan Shinnimin (Frederic Allard, Otto Leskinen).

Tredje perioden: 5–2 (49.32) Anton Lander (Simon Forsmark, Linus Nässén), 6–2 (49.58) Anton Levtchi (Markus Nurmi, Oskari Laaksonen), 7–2 (51.03) Isac Hedqvist (Jesper Sellgren, Brendan Shinnimin), 7–3 (54.21) Alfons Freij (Emil Pettersson, Erik Walli Walterholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Timrå IK: 3-0-2

Nästa match:

Luleå: Skellefteå AIK, hemma, 28 februari 18.00

Timrå IK: HV 71, hemma, 28 februari 15.15