Los Angeles förlänger segersviten mot NY Rangers

Seger för Los Angeles med 4–3 mot NY Rangers

Andrej Kuzmenko avgjorde för Los Angeles

Andra raka nederlaget för NY Rangers

Los Angeles fortsätter att ha det lätt mot NY Rangers i NHL. På onsdagen vann Los Angeles på nytt – den här gången med 4–3 (2–2, 2–0, 0–1) hemma i Crypto.com Arena. Det var Los Angeles fjärde raka seger mot NY Rangers.

Los Angeles hade före onsdagens hemmamatch fyra förluster i rad.

St Louis nästa för Los Angeles

Los Angeles tog ledningen i början av första perioden genom Adrian Kempe.

NY Rangers kvitterade till 1–1 genom Will Cuylle efter 8.18.

Los Angeles gjorde 2–1 genom Kevin Fiala efter 9.00 i matchen.

NY Rangers gjorde 2–2 genom JT Miller med 3.24 kvar att spela.

Efter 4.23 i andra perioden slog Taylor Ward till framspelad av Jeff Malott och Jeff Malott och gav Los Angeles ledningen. Andrej Kuzmenko gjorde dessutom 4–2 efter 12.37 på pass av Kevin Fiala och Alex Turcotte.

NY Rangers reducerade till 4–3 med 26 sekunder kvar att spela återigen genom JT Miller med assist av Vladislav Gavrikov. Mer än så blev det dock inte för NY Rangers.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Los Angeles med 10–14 och NY Rangers med 18–24 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Los Angeles nu ligger på tredje plats i Pacific division. NY Rangers är på åttonde och sista plats i Metropolitan division.

Lagen möts på nytt i Madison Square Garden den 17 mars.

Nästa motstånd för Los Angeles är St Louis. Lagen möts söndag 25 januari 02.00 i Enterprise Center. NY Rangers tar sig an San Jose borta lördag 24 januari 04.00.

Los Angeles–NY Rangers 4–3 (2–2, 2–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (0.18) Adrian Kempe (Brandt Clarke, Corey Perry), 1–1 (8.18) Will Cuylle (Scott Morrow, Noah Laba), 2–1 (9.00) Kevin Fiala, 2–2 (16.36) JT Miller (Mika Zibanejad, Braden Schneider).

Andra perioden: 3–2 (24.23) Taylor Ward (Jeff Malott, Jeff Malott), 4–2 (32.37) Andrej Kuzmenko (Kevin Fiala, Alex Turcotte).

Tredje perioden: 4–3 (59.34) JT Miller (Vladislav Gavrikov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-3-1

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

Los Angeles: St Louis Blues, borta, 25 januari 02.00

NY Rangers: San Jose Sharks, borta, 24 januari 04.00