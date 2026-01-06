Galen vändning av HV 71 mot Luleå

HV 71 vann med 6–5 efter förlängning

Hugo Fransson matchvinnare för HV 71

Andra raka nederlaget för Luleå

Luleå hade 4–0 på hemmaplan – men då föll laget ihop. HV 71 vände och vann matchen i SHL med 6–5 (1–4, 1–0, 3–1, 1–0).

Segermålet för HV 71 stod Hugo Fransson för 2.13 in i förlängningen.

HV 71 hade inför matchen förlorat de senaste sex mötena mot Luleå.

Luleå–HV 71 – mål för mål

Luleå var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Hugo Fransson såg till att HV 71 reducerade igen efter 10.32 framspelad av Justin Glenn Kloos och Riley Woods.

HV 71 reducerade dock till 4–3 genom Justin Glenn Kloos efter 5.29 av perioden.

Luleå gjorde 5–3 genom Mathias Brome med 2.28 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Men HV 71 stod för en grym upphämtning till 5–5 med två mål på bara 1.23. Oskar Stål-Lyrenäs gjorde 5–4 efter 18.07 och Jonathan Ang fullbordade comebacken efter 19.30.

I förlängningen tog det 2.13 innan HV 71 också avgjorde till 6–5. Stor matchhjälte blev Hugo Fransson, på pass av Riley Woods och Jonathan Ang.

Jonathan Ang gjorde två mål för HV 71 och spelade fram till ett mål.

För Luleå gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan HV 71 är på 13:e plats.

Torsdag 8 januari 19.00 möter Luleå Frölunda borta i Scandinavium medan HV 71 spelar borta mot Skellefteå AIK.

Luleå–HV 71 5–6 (4–1, 0–1, 1–3, 0–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (5.15) Jesper Sellgren (Ben Tardif, Filip Eriksson), 2–0 (6.04) Frederic Allard, 3–0 (6.04) Brian O’Neill (Erik Gustafsson, Frederic Allard), 4–0 (14.42) Pontus Andreasson (Markus Nurmi, Oskari Laaksonen), 4–1 (18.53) Jonathan Ang (Lukas Rousek, Andreas Borgman).

Andra perioden: 4–2 (30.32) Hugo Fransson (Justin Glenn Kloos, Riley Woods).

Tredje perioden: 4–3 (45.29) Justin Glenn Kloos, 5–3 (57.32) Mathias Brome (Linus Omark), 5–4 (58.07) Oskar Stål-Lyrenäs (Linus Lindström, Nikola Pasic), 5–5 (59.30) Jonathan Ang (Andreas Borgman, Lukas Rousek).

Förlängning: 5–6 (62.13) Hugo Fransson (Riley Woods, Jonathan Ang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Frölunda HC, borta, 8 januari 19.00

HV 71: Skellefteå AIK, borta, 8 januari 19.00