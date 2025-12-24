Efter tunga perioden: Ny seger för Seattle

Seattle-seger med 3–2 mot Los Angeles

Ben Meyers avgjorde för Seattle

Tredje raka segern för Seattle

Seattle spelar riktigt bra i NHL efter en tidigare tuff period. När laget mötte Los Angeles på bortaplan i Crypto.com Arena på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–2 (0–0, 3–1, 0–1).

Los Angeles–Seattle – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Seattle stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Los Angeles reducerade dock till 1–3 genom Kevin Fiala med 3.47 kvar att spela av perioden.

Los Angeles reducerade igen efter 8.45 i tredje perioden genom Andrej Kuzmenko på pass av Brandt Clarke och Drew Doughty. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här betyder att Seattle ligger på sjätte plats i Pacific division och Los Angeles är på fjärde plats i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann Seattle med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Los Angeles tar sig an Anaheim Ducks i nästa match hemma söndag 28 december 03.00. Seattle möter Philadelphia hemma måndag 29 december 02.00.

Los Angeles–Seattle 2–3 (0–0, 1–3, 1–0)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 0–1 (21.10) Jordan Eberle (Matthew Beniers, Chandler Stephenson), 0–2 (27.26) Frederick Gaudreau (Eeli Tolvanen, Josh Mahura), 0–3 (36.02) Ben Meyers (Jamie Oleksiak), 1–3 (36.13) Kevin Fiala.

Tredje perioden: 2–3 (48.45) Andrej Kuzmenko (Brandt Clarke, Drew Doughty).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-0-4

Seattle: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Anaheim Ducks, hemma, 28 december 03.00

Seattle: Philadelphia Flyers, hemma, 29 december 02.00