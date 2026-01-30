Buffalo vann – efter hattrick av Alex Tuch

Seger för Buffalo med 4–1 mot Los Angeles

Buffalos femte seger på de senaste sex matcherna

Alex Tuch tremålsskytt för Buffalo

Alex Tuch gjorde tre mål när Buffalo segrade hemma mot Los Angeles i NHL. Till slut blev det 4–1 (2–0, 1–1, 1–0).

Fjärdeplacerade Buffalo tog sin femte seger i rad i serien medan Los Angeles efter tre raka segrar nu förlorade.

Mattias Samuelsson gjorde avgörande målet

Buffalo tog ledningen efter 7.14 genom Alex Tuch efter pass från Ryan McLeod och Jack Quinn. Efter 11.17 gjorde laget 2–0 när Mattias Samuelsson fick träff framspelad av Rasmus Dahlin och Jack Quinn.

Efter 6.29 i andra perioden slog Alex Tuch till på nytt framspelad av Bowen Byram och Zach Benson och gjorde 3–0. Los Angeles Adrian Kempe gjorde 3–1 efter 7.47 på pass av Kevin Fiala och Brandt Clarke.

Buffalo punkterade matchen med ett 4–1-mål med 2.00 kvar att spela återigen genom Alex Tuch på passning från Jack Quinn och Ryan McLeod.

Buffalos Jack Quinn hade tre assists och Alex Tuch gjorde tre mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 mars i Crypto.com Arena.

I nästa match möter Buffalo Montreal hemma på söndag 1 februari 01.00. Los Angeles möter Philadelphia lördag 31 januari 18.30 borta.

Buffalo–Los Angeles 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (7.14) Alex Tuch (Ryan McLeod, Jack Quinn), 2–0 (11.17) Mattias Samuelsson (Rasmus Dahlin, Jack Quinn).

Andra perioden: 3–0 (26.29) Alex Tuch (Bowen Byram, Zach Benson), 3–1 (27.47) Adrian Kempe (Kevin Fiala, Brandt Clarke).

Tredje perioden: 4–1 (59.00) Alex Tuch (Jack Quinn, Ryan McLeod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 5-0-0

Los Angeles: 3-1-1

Nästa match:

Buffalo: Montreal Canadiens, hemma, 1 februari 01.00

Los Angeles: Philadelphia Flyers, borta, 31 januari 18.30