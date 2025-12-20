Artemi Panarin det stora utropstecknet när NY Rangers slog Philadelphia

Seger för NY Rangers med 5–4 efter straffar

Artemi Panarin med tre mål för NY Rangers

Andra raka segern för NY Rangers

NY Rangers besegrade Philadelphia hemma i NHL med 5–4 (1–0, 1–4, 2–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Men snackisen var Artemi Panarin – som gjorde ett hattrick för NY Rangers.

Artemi Panarin tremålsskytt för NY Rangers

NY Rangers tog ledningen efter 19.24 genom Artemi Panarin med assist av Mika Zibanejad.

Philadelphia tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 6.41 genom Travis Sanheim och gick upp till 1–3 innan NY Rangers svarade.

I periodpausen hade Philadelphia ledningen med 2–4.

9.13 in i tredje perioden nätade NY Rangers Vincent Trocheck framspelad av JT Miller och Gabriel Perreault och reducerade.

Efter 17.26 nätade Mika Zibanejad på pass av Scott Morrow och Will Cuylle och kvitterade för NY Rangers.

NY Rangers Artemi Panarin blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

NY Rangers Artemi Panarin gjorde tre mål.

NY Rangers har tre segrar och två förluster och 13–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har en vinst och fyra förluster och 16–18 i målskillnad.

Måndag 22 december 01.00 spelar NY Rangers borta mot Nashville. Philadelphia möter Vancouver hemma i Xfinity Mobile Arena tisdag 23 december 01.30.

NY Rangers–Philadelphia 5–4 (1–0, 1–4, 2–0, 0–0, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (19.24) Artemi Panarin (Mika Zibanejad).

Andra perioden: 1–1 (26.41) Travis Sanheim (Denver Barkey, Matvej Mitjkov), 1–2 (27.05) Owen Tippett (Denver Barkey, Cam York), 1–3 (30.18) Trevor Zegras (Jamie Drysdale, Noah Cates), 2–3 (32.23) Artemi Panarin, 2–4 (34.36) Rodrigo Abols (Travis Sanheim).

Tredje perioden: 3–4 (49.13) Vincent Trocheck (JT Miller, Gabriel Perreault), 4–4 (57.26) Mika Zibanejad (Scott Morrow, Will Cuylle).

Straffar: 5–4 (65.01) Artemi Panarin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

Philadelphia: 1-3-1

Nästa match:

NY Rangers: Nashville Predators, borta, 22 december 01.00

Philadelphia: Vancouver Canucks, hemma, 23 december 01.30