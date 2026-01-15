OLAUSSON: Färjestad har gjort vad HV71 inte vågat

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har visat upp ett heligt tålamod för tränaren Anton Blomqvist. Samtidigt har Färjestad visat att ingen är helig genom att sparka legendaren Jörgen Jönsson.

Två helt olika tillvägagångssätt.

Robin Olausson menar nu att HV71 borde lära sig av Färjestad.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den senaste tidens största nyhet i hockey-Sverige har onekligen varit Färjestads tränarbyte. Först att de faktiskt valde att sparka klubblegendaren Jörgen Jönsson – bara cirka ett halvår efter att han klivit in i klubben på ett fyraårskontrakt. Sedan att de direkt fick in Jönssons ersättare i form av förre Rögle-coachen Cam Abbott.

Det var både ganska väntat men också samtidigt hyfsat rimligt att göra den förändringen just nu.

I kväll ställdes Färjestad – i Abbotts första match som tränare – mot krislaget HV71 där de mörka rubrikerna aldrig riktigt vill ta slut. Det är två lag som har valt minst sagt olika vägar sett till sitt tålamod för tränaren när resultaten uteblir.

Men vad är egentligen rätt?