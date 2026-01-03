Varken Juustovaara, Eklund, Pettersson eller Gästrin klev på is under Sveriges träning inför JVM-semifinalen. Nu ger Magnus Hävelid en uppdatering.

– Man får påminna dem om att ta den (chansen) idag, säger förbundskaptenen.

Juustovaara, Eklund, Pettersson och Gästrin hoppade över träningen inför semifinal-mötet. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Juniorkronornas träning under lördagen blev kortare än först kommunicerat. Och dessutom saknades fyra spelare där ute på isen. Casper Juustovaara Karlsson, Lucas Pettersson, Victor Eklund och Milton Gästrin.

Efter att landslaget medelat detta inför semifinalen mot Finland svarar nu förbundskapten Magnus Hävelid.

– Vi sa det. Idag är det frivilligt. Är det så att man känner att man behöver vara inne hos fysio, i gymmet eller något sådant så får man göra det. Några valde att avstå, säger han från den mixade zonen.

Anledningen är alltså inte den influensa som härjat i området.

– Återhämtning. Man vill vara på säkra sidan en sådan här dag också. Ni såg själva, väldigt kort träning bara för att spola ur lite. I och för sig är många av de här vana att vara på is dygnet runt, så de vill bara ut. Men man får påminna dem om att ta den (chansen) idag, inte imorgon, om det är så att man känner att man behöver lite extra återhämtning, säger Hävelid.

Finns det någon oro för att någon av dem inte blir spelklar?

– Nej, det vill jag inte tro.

”Man ger inte igen på en crosschecking”

I övrigt hade Hävelid två punkter som han medgav att spelarna skulle få inför morgondagens nedsläpp.

– Det är nog att spela med mycket mod och tåla mycket. Vi har pratat om det hela turneringen, men jag förstärker det lite extra i den här typen av slutspelsmatcher. Det är alltid någon annan som vill komma in under skinnet på dig, så nu behöver du vara smart så att du inte faller i fällan, oavsett om du leder eller inte. Man kan ge igen på en tackling sen, men man ger inte igen på en crosschecking i stunden. Det där är konsten. Där ska vi vara smarta och tåliga, säger han.

Av lagen som varit kvar har Juniorkronorna tagit flest utvisningsminuter. Något Hävelid, efter Lettland-matchen, menade att han skulle ta med gruppen.

– Vi har skicklighet, men har visat att vi kan jobba hårt också, till exempel i USA-matchen. Imorgon behöver vi båda delarna. Sen hoppas jag att vi kan vara kyliga. Det är alltid mycket känslor när man spelar den här typen av matcher. Jag skulle önska att vi inte tar utvisning, utan får spela mycket powerplay. Men någonstans måste man ha den målbilden också, att tåla mycket. Det tycker jag är lite svenskt också. Vi ska tåla mycket och på det sättet ha den typen av smarthet och sätta oss i fördelar, kanske ett powerplay.

