Trots en ny seger och avancemang till semifinal i JVM är förbundskapten Magnus Hävelid inte riktigt nöjd på en punkt.

– Nu måste vi ta det igen med gruppen imorgon, berättar han efter 6–3-segern mot Lettland.

Felix Öhrqvist i bråk efter slutsignal mot Lettland. Foto: Bildbyrån(Joel Marklund, samt Simon Eld.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige har varit i topp i detta JVM både när det gäller prestationerna i powerplay och boxplay, men i en statistik har man fortsatt problem.

Efter att gruppfinalen mot USA blivit lite av ett slutprov när det kommer till disciplin visade Juniorkronorna oroande tendenser mot Lettland. Kvartsfinalen slutade 6–3, men under stunder vände matchbilden när juniorerna hamnade i utvisningsbåset. Faktum är att 18 numerära underlägen endast toppas av Tyskland och Danmark denna turnering.

Efter det säkrade avancemanget medgav Magnus Hävelid att detta är en tydlig förbättringspunkt.

– Ja, det är någonting jag inte är nöjd med heller. Vi pratade om det innan… kommer ut och vi drar på oss utvisningar. Vi visste att de hade ett bra powerplay, och de levererade där idag. Man kan alltid önska sig ett bättre penalty kill, men det bästa boxplay:et är att inte ta några utvisningar. Nu måste vi ta det igen med gruppen imorgon. För vid det som komma skall, är special teams så otroligt viktigt när det står att väger i matcherna, säger förbundskaptenen.

”Kanske måste ta ett enskilt samtal”

Vad är det ni pratar om för att undvika det där?

– Jag tror att USA-matchen var nyttig på olika sätt. Det som händer där inför fullsatt arena, och hur de försöker ta sig tillbaka genom att provocera lite och förstärka vissa saker. Vi brukar också följa upp vad det är för typ av utvisningar vi tar. Ibland kanske det är så att man måste ta ett enskilt samtal med någon spelare. ”Nu har dragit på det lite för mycket, du är lite för het”. Oftast är det välvilja så att vi kan läsa av domarna på ett mycket snabbare sätt också.

Under slutet av kvartsfinalen mot Lettland fick vi se Felix Öhrqvist hamna i bråk med en motståndare, och tidigare var även Eklund framme för att skydda Linus Eriksson.

– Det är två sidor på det, säger Hävelid om balansen mellan disciplin och att stå upp för lagkarater.

– I ett slutspel gäller det att stå upp på rätt sätt. Ibland kanske man måste tåla en del. Man kan ju markera någon form av närvaro, men inte slå det där sista slaget. Det går åt två håll det där. Det är också en läroprocess på den här nivån. Det är någonting vi ska ta med oss inför det som komma skall nu också. Vi vill såklart använda oss av vårt powerplay att dra fördel av det. Så nu är det lite tjuv- och rackarspel på den högsta nivån på juniorsidan.

