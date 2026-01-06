Hallam öppnar för Stenberg i VM: ”Ligger i hans händer”

För några år sedan fick Leo Carlsson chansen att spela VM samma år han spelade JVM.

Kan Ivar Stenberg göra samma resa den här säsongen?

– Det kan han. Mycket ligger i hans händer, säger Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam.

Sam Hallam öppnar för att Ivar Stenberg kan spela VM i vår.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Ivar Stenberg klev fram i en nyckelroll i JVM-finalen mot Tjeckien, där Frölundas supertalang stod för ett mål och två assist i 4–2-segern.

Efter matchen fick Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam, som gästade SVT:s studio under finalnatten, frågan om Stenbergs insatser den här säsongen kan komma att han blir aktuell för spel i vårens VM-turnering i Schweiz.

– Det kan han. Mycket ligger i hans händer. Var bra, så får du chansen. De som varit unga och varit där tidigare har förtjänat det, säger Hallam i SVT:s sändning.

Gjorde tio poäng på sju JVM-matcher

Så sent som för tre år sedan fick Leo Carlsson möjligheten att spela VM med Tre Kronor efter att han samma säsong spelat JVM med Juniorkronorna. Den säsongen stod Carlsson för 25 poäng (10+15) på 44 matcher i Örebro, en poängnotering som Stenberg redan nu bara är en poäng ifrån att tangera.

I sommar väntas Stenberg utmana Kanadas superlöfte Gavin McKenna om att väljas som första spelare i NHL-draften.

– Där måste jag ge Sam, Josef Boumedienne och de övriga i landslagsstaben beröm. Sverige behöver tillverka superstjärnor på ett annat sätt. Där har Kanada, USA och Finland varit mycket bättre över tid. Nu börjar Sverige göra samma sak och anledningarna till att Sverige vinner det här är att det finns flera som vågar och kan göra skillnad. Det tänket är något som Sverige behöver bygga vidare på, säger experten Jonas Andersson.

Stenberg lämnade JVM-turneringen med totalt tio poäng (4+6) på sju matcher, men tog inte plats i turneringens All-Star Team.

