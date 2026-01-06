Svenskarna utsedda till JVM:s främsta – och tar plats i All-Star Team

Sverige vinner JVM 2026 – och får dessutom två spelare utsedda till turneringens bästa spela. Både Love Härenstam och Anton Frondell prisas dubbelt upp efter finalsegern mot Tjeckien.

Love Härenstam och Anton Frondell prisas som JVM:s bästa spelare på respektive position. Foto: Bildbyrån/joel Marklund

Sverige bryter en 14-årig guldtorka på JVM via en 4–2-seger över Tjeckien i finalen.

Efter slutsignalen kommer beskedet att två av de svenska spelarna prisas för sina insatser i turneringen.

Love Härenstam utses till JVM:s bästa målvakt medan Anton Frondell får pris som turneringens främsta forward. Dessa utmärkelser utses av turneringens direktorat.

Men det stannar inte där. Duon kommer också med som svenska inslag i turneringens All-Star Team, framröstat av media på plats i Minnesota.

Love Härenstam lämnar turneringen i USA med sex segrar på de sex matcher han spelade och med en räddningsprocent på 91,1.

Anton Frondell gör inga poäng i finalen, men sköt det avgörande straffmålet mot Finland som tog Sverige till final. Han stannar på fem mål och åtta poäng på sju matcher.

Priset som turneringens mest värdefulla spelare går till Tjeckiens forward Vojtech Cihar.

JVM:s All-Star Team 2026

Målvakt: Love Härenstam, Sverige

Love Härenstam, Sverige Back: Zayne Parekh, Kanada

Zayne Parekh, Kanada Back: Tomas Galvas, Tjeckien

Tomas Galvas, Tjeckien Forward: Michael Hage, Kanada

Michael Hage, Kanada Forward: Anton Frondell, Sverige

Anton Frondell, Sverige Forward: Vojtech Cihar, Tjeckien

MVP: Vojtech Cihar, Tjeckien

