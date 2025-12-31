Så spelas Sverige – USA i JVM

Sverige möter USA i den sista gruppspelsmatchen i JVM. Det är en match som avgör vilket av lagen som vinner grupp A – och får en på pappret lättare väg framåt i turneringen. Här är förutsättningarna inför gruppfinalen som startar strax efter att 2026 ringts in i Sverige.

Gruppfinal mot USA väntar för Jack Berglunds och Eddie Genborgs Sverige.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Båda Sverige och USA har gått rent i JVM inför nattens gruppfinal. De har plockat tre segrar vardera med vissa problem längs resans gång.

USA inledde JVM med att besegra Tyskland med 6–3 efter lite besvär. Därefter har man tagit uddamålsvinster mot Schweiz (2–1) och Slovakien (6–5). De dras dessutom med skadebekymmer då stjärnbacken Cole Hutson missade matchen mot Slovakien efter att ha fått en puck i huvudet och burits ut på bår i mötet med Schweiz. Han är ett frågetecken inför mötet med Sverige. Samma sak gäller Max Plante, den amerikanska collegehockeyns poängkung, som också har problem med en skada och är osäker på spel i matchen mot Sverige.

Juniorkronorna fick islossning mot Tyskland efter att ha svajat i matcherna mot Slovakien (3–2) och Schweiz (4–2). Det blev seger med hela 8–1 efter att Anton Frondell, Viggo Björck och Jack Berglund lämnat isen som tvåmålsskyttar.

Vinnaren av nattens match vinner grupp A vilket innebär att de möter fyran i grupp B i kvartsfinal. Det laget ser i nuläget ut att bli Lettland. En andraplats i gruppen innebär sannolikt en betydligt tuffare kvartsfinal mot grupptrean, som ser ut att bli Finland eller Tjeckien.

Sverige – USA i JVM 2026

⏰: 00.00 svensk tid (17.00 lokal tid)

📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota

📺: 23.30-02.45, SVT2/SVT Play

Senaste JVM-mötet mellan Sverige och USA

Det är ett mindre trevligt minne för Sveriges förbundskapten Magnus Hävelid. Senaste gången länderna drabbade samman i JVM-sammanhang var nämligen JVM-finalen i Göteborg för två år sedan. Den 5 januari 2024 förlorade Sverige mot USA med 2–6 i Scandinavium. Isaac Howard var den stora amerikanska segerorganisatören med två raka mål i den andra perioden när USA gick ifrån till 3–1. Jonathan Lekkerimäki skänkte nytt hopp till Sverige med sin reducering till 2–3 med fem sekunder kvar av perioden, men i den tredje släckte amerikanerna matchen när backen Zeev Buium skickade in 4–2 bakom Hugo Hävelid i den svenska kassen blott 79 sekunder in i perioden. Otto Stenberg gjorde Sveriges första mål i matchen.

Hur ser jag Sverige – USA på TV?

Matchen sänds på SVT2/SVT Play. Sändningen startar 23.30.

Så kan Sverige ställa upp

Herman Liv vaktade kassen mot Tyskland, men baserat på hur Magnus Hävelid matchat målvakterna hittills skulle det förvåna om inte Love Härenstam startar mellan stolparna.

På backsidan har Viggo Gustafsson stått utanför laget de två senaste matcherna till förmån för Victor Johansson. Detta trots att Gustafsson är en av få spelare som var med i fjolårets JVM-lag. Bland forwards fick Wilson Björck JVM-debutera mot Tyskland efter att ha tagit Loke Krantz plats i laget. Det återstår att se om han får behålla den nu när man möter ett mer fysiskt motstånd där Krantz stora kropp och tacklingsvillighet kommer till nytta.

Målvakter

Love Härenstam

Herman Liv

Måns Goos

Backpar:

Felix Carell – Leo Sahlin Wallenius

William Håkansson – Alfons Freij

Sascha Boumedienne – Felix Öhrqvist

Victor Johansson

Utanför laget senast: Viggo Gustafsson

Kedjor

Ivar Stenberg – Viggo Björck – Liam Danielsson

Anton Frondell – Eric Nilson – Victor Eklund

Lucas Pettersson – Jack Berglund – Eddie Genborg

Milton Gästrin – Linus Eriksson – Casper Juustovaara Karlsson

Wilson Björck

Utanför laget senast: Loke Krantz

Spelare att hålla koll på i USA

Även om Cole Hutson och Max Plante inte skulle komma till spel finns det gott om talang i den här truppen.

På backsidan har draftaktuelle Chase Reid utmärkt sig positivt i turneringen och varit en av amerikanernas bästa spelare. Ynglingen, som fyllde 18 år så sent som i går, tippas bli en spelare som går topp-10 i NHL-draften i sommar. Han har snittat över en poäng per match med Soo Greyhounds i OHL. Han har snittat runt 20 minuters istid hittills i JVM och har tre poäng på tre matcher.

Poängbäst är annars en spelare som inte förväntades ta plats i truppen. Forwarden Will Zellers halkade in i laget sent omsider och har gjort det mesta av möjligheten med fyra mål och sex poäng på tre matcher. University of North Dakota-forwarden draftades ursprungligen av Colorado Avalanche, men fick rättigheterna trejdade till Boston Bruins tidigare i år i bytesaffären som såg Casey Mittelstadt flytta till Boston och Charlie Coyle gå till Colorado.

Boston Bruins tillhör också James Hagens, förra sommarens draftsjua som gör sitt andra JVM. Toppcentern har gjort fyra poäng (2+2) så här långt. Inför JVM i fjol sågs han som den självklara ettan i draften, men det förändrades under våren och Hagens föll kraftigt trots en fin säsong med Boston College. Han är en skicklig spelare med bra blick för spelet och playmakeregenskaper. Leder USA:s toppkedja med Teddy Stiga och lagkaptenen Brodie Ziemer.

Övriga matcher i JVM 31 december

Svensk tid angiven

19:00 – Slovakien-Schweiz

21:30 – Lettland-Tjeckien

02:30 – Finland-Kanada





