Jansson: Så borde Juniorkronorna ställa upp

I natt drar JVM-uppladdningen igång på allvar med det första av två möten mot Kanada.

Så här kan Juniorkronornas lag se ut.

Sverige har åkt till Kanada för att ladda upp inför junior-VM. Nytt för i år är att det blir tre träningsmatcher där Kanada står för motståndet i två av dem. Guldfavoriten har ett stjärnspäckat lag med namn som Michael Misa, Gavin McKenna och Zayne Parekh. Det svenska laget kommer nu alltså att få mäta sina krafter mot dem två gånger om.

Där det första mötet spelas redan nu under natten till torsdag.

Då kommer vi också få se hur Juniorkronorna formerar sitt lag för första gången. Åtminstone blir det ett embryo av den slutgiltiga laguppställningen i premiären på annandagen. Att Herman Liv och Love Härenstam får en varsin match är redan bestämt på förhand. Men desto mer oklart är det hur Magnus Hävelid väljer att formera resten av laget.

Sätter man ihop djurgårdarna? Vilka ska spela med Ivar Stenberg? Och hur löser man backsidan med bara leftare?

Det finns många frågor och i natt kommer vi få svar på flera av dem. Men för nu väljer jag att spekulera i hur det svenska laget kan ställa upp för att maximera sin potential.