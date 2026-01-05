LIVE: Följ JVM-finalen mellan Sverige och Tjeckien

JVM-final mellan Sverige och Tjeckien står på schemat. Strax efter 02.30 i natt släpps pucken i turneringens sista match – där Juniorkronorna har chansen att vinna sitt första guld sedan 2012. Du kan följa nattmanglingen med rapportören Martin Jansson och vår reporter Simon Eld på plats i Minnesota.

Blir det ett nytt svenskt JVM-firande i natt?

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det blev ett drama utan dess like när Sverige säkrade sin finalplats i Junior-VM i Minnesota i natt. Det krävdes både förlängning och straffar för att separera Juniorkronorna från ett tufft finskt motstånd i semifinalen. 3–3 vid full tid följdes upp av en förlängning där Viggo Björck hade fyra (!) klockrena lägen att bli övertidshjälte – bara för att bli stoppad av den finske målvakten Petteri Rimpinen varje gång.

Finland fick sedan ett gyllene läge att avgöra matchen sent i förlängningen när samme Björck satt utvisad. Men svenskarna offrade sig hänsynslöst i spel tre mot fyra och Love Härenstam hade hjälp av ribban när backen Aron Kiviharju avfyrade ett skott som kunde ha gjort honom till hjälte i slutminuterna.

I straffläggningen var Sverige rejält illa ute. Efter att Matias Vanhanen, som enda spelare, gjort mål inför den femte och sista straffomgången behövde Jack Berglund göra mål för att svenskarna inte skulle förlora. Och det gjorde han. Härenstam stoppade sedan Julius Miettinen och tog även straffläggningen till en förlängning.

Där klev Anton Frondell fram i den åttonde rundan av straffläggningen och tryckte in målet som gav Sverige en finalplats.

Där väntar ett möte med Tjeckien med start strax efter 02.30 i natt. Martin Jansson och Simon Eld guidar dig genom dramat.

Live: Sverige – Tjeckien i JVM-finalen 2026

JVM-final: Sverige – Tjeckien – St. Paul, Minnesota Not Started Sverige – – – Tjeckien TEAM 1 2 3 Sverige – – – Tjeckien – – – 12:31:11 JVM-final: Sverige-Tjeckien Sortera: Senaste Äldsta Dags för JVM-final! Hej och välkomna till liverapporteringen från JVM-finalen! Strax efter 02.30 i natt är det nedsläpp i guldkampen mellan Sverige och Tjeckien. Du kan följa matchen här och chatta med rapportör Martin Jansson och vår utsände i Minnesota, Simon Eld. Rapporteringen drar i gång runt ettiden i natt, men redan nu är det fritt fram att skicka in dina frågor och funderingar till Martin och Simon, hockeysverige.se:s två stora experter på juniorhockey. Det finns även massor med förhandsläsning inför finalen. Klicka in på hockeysverige.se/junior-vm/ för att ta del av reaktionerna efter nattens vilda drama mot Finland, och för att ta del av våra guider inför både finalen och bronsmatchen mellan Kanada och Finland. Väl mött! Så spelas final och bronsmatch i JVM hockeysverige.se Hur avgörs final och bronsmatch i JVM 2026? Här är förutsättningarna med spelschema, tv-tider, poängliga och regler inför Junior-VM:s avgörande. Load more



Sveriges trupp i JVM 2026

Målvakter:

Herman Liv, Almtuna IS (på lån från Örebro HK)

Love Härenstam, Södertälje SK

Måns Goos, Färjestad BK

Backar:

Alfons Freij, Timrå IK

Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers

Felix Öhrqvist, Södertälje SK (på lån från Linköping HC)

Felix Carell, Malmö Redhawks

William Håkansson, Luleå Hockey

Viggo Gustafsson, AIK Hockey (på lån från HV71)

Victor Johansson, IK Oskarshamn (på lån från Leksands IF)

Sascha Boumedienne, Boston University

Forwards:

Anton Frondell, Djurgårdens IF

Viggo Björck, Djurgårdens IF

Linus Eriksson, Timrå IK

Jack Berglund, Färjestad BK

Ivar Stenberg, Frölunda HC

Wilson Björck, Colorado College

Lucas Pettersson, Brynäs IF

Victor Eklund, Djurgårdens IF

Eddie Genborg, Timrå IK

Milton Gästrin, MoDo Hockey

Loke Krantz, Linköping HC

Eric Nilson, Michigan State University

Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey

Liam Danielsson, Örebro HK

Juniorkronorna coachas av Magnus Hävelid.

