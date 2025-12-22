LIVE: Följ JVM på hockeysverige.se
Följ HockeySverige på
Google news
Välkommen till hockeysverige.se:s liveblogg från JVM i St. Paul och Minneapolis. Här kommer redaktionen att komma med publiceringar i realtid under turneringens gång.
JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |
Junior-VM 2026 spelas i Minnesota mellan den 26 december och 5 januari.
Hockeysverige.se har reportern Simon Eld på plats i USA för att täcka turneringen. Som en del av vår bevakning har vi även den här livebloggen där vi ger täta uppdateringar om händelser i relation till turneringen.
Hej!
Det har äntligen blivit dags för JVM i Minnesota. Under turneringen kommer hockeysverige.se att ha den här livebloggen i gång för att erbjuda er nyheter kring turneringen i realtid.
Simon Eld täcker turneringen på plats för vår räkning i St. Paul och Minneapolis.
JVM på hockeysverige.se presenteras i samarbete med Bauer Hockey. Ni kan vara med och tävla om en Custom-klubba från dem här.
Väl mött!
Sveriges JVM-trupp 2026
Målvakter:
Herman Liv, Almtuna IS (på lån från Örebro HK)
Love Härenstam, Södertälje SK
Måns Goos, Färjestad BK
Backar:
Alfons Freij, Timrå IK
Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers
Felix Öhrqvist, Södertälje SK (på lån från Linköping HC)
Felix Carell, Malmö Redhawks
William Håkansson, Luleå Hockey
Viggo Gustafsson, AIK Hockey (på lån från HV71)
Victor Johansson, IK Oskarshamn (på lån från Leksands IF)
Sascha Boumedienne, Boston University
Forwards:
Anton Frondell, Djurgårdens IF
Viggo Björck, Djurgårdens IF
Linus Eriksson, Timrå IK
Jack Berglund, Färjestad BK
Ivar Stenberg, Frölunda HC
Wilson Björck, Colorado College
Lucas Pettersson, Brynäs IF
Victor Eklund, Djurgårdens IF
Eddie Genborg, Timrå IK
Milton Gästrin, MoDo Hockey
Loke Krantz, Linköping HC
Eric Nilson, Michigan State University
Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey
Liam Danielsson, Örebro HK
Juniorkronornas matcher
Sveriges träningsmatcher inför JVM 2026
- 18 december 01:00 svensk tid: Kanada – Sverige 2–1 (Kitchener, Ontario)
- 21 december 01:00 svensk tid: Kanada – Sverige 2–4 (London, Ontario)
- 24 december mot Schweiz: 02:00 svensk tid (Rochester, Minnesota)
Sveriges gruppspelsmatcher i JVM 2026
- 26 december mot Slovakien: 19:00 svensk tid
- 28 december mot Schweiz: 20:00 svensk tid
- 29 december mot Tyskland: 19:00 svensk tid
- 1 januari mot USA: 00:00 svensk tid
Den här artikeln handlar om: