LIVE: Följ JVM på hockeysverige.se

Välkommen till hockeysverige.se:s liveblogg från JVM i St. Paul och Minneapolis. Här kommer redaktionen att komma med publiceringar i realtid under turneringens gång.

Det har blivit dags för Junior-VM igen! Foto: Bildbyrån

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Junior-VM 2026 spelas i Minnesota mellan den 26 december och 5 januari.

Hockeysverige.se har reportern Simon Eld på plats i USA för att täcka turneringen. Som en del av vår bevakning har vi även den här livebloggen där vi ger täta uppdateringar om händelser i relation till turneringen.

Sortera: Senaste Äldsta Välkommen till Hockeysverige.se:s JVM-blogg Hej! Det har äntligen blivit dags för JVM i Minnesota. Under turneringen kommer hockeysverige.se att ha den här livebloggen i gång för att erbjuda er nyheter kring turneringen i realtid. Simon Eld täcker turneringen på plats för vår räkning i St. Paul och Minneapolis. JVM på hockeysverige.se presenteras i samarbete med Bauer Hockey. Ni kan vara med och tävla om en Custom-klubba från dem här. Väl mött! Load more



Sveriges JVM-trupp 2026

Målvakter:

Herman Liv, Almtuna IS (på lån från Örebro HK)

Love Härenstam, Södertälje SK

Måns Goos, Färjestad BK

Backar:

Alfons Freij, Timrå IK

Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers

Felix Öhrqvist, Södertälje SK (på lån från Linköping HC)

Felix Carell, Malmö Redhawks

William Håkansson, Luleå Hockey

Viggo Gustafsson, AIK Hockey (på lån från HV71)

Victor Johansson, IK Oskarshamn (på lån från Leksands IF)

Sascha Boumedienne, Boston University

Forwards:

Anton Frondell, Djurgårdens IF

Viggo Björck, Djurgårdens IF

Linus Eriksson, Timrå IK

Jack Berglund, Färjestad BK

Ivar Stenberg, Frölunda HC

Wilson Björck, Colorado College

Lucas Pettersson, Brynäs IF

Victor Eklund, Djurgårdens IF

Eddie Genborg, Timrå IK

Milton Gästrin, MoDo Hockey

Loke Krantz, Linköping HC

Eric Nilson, Michigan State University

Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey

Liam Danielsson, Örebro HK

Juniorkronornas matcher

Sveriges träningsmatcher inför JVM 2026

18 december 01:00 svensk tid: Kanada – Sverige 2–1 (Kitchener, Ontario)

21 december 01:00 svensk tid: Kanada – Sverige 2–4 (London, Ontario)

24 december mot Schweiz: 02:00 svensk tid (Rochester, Minnesota)

Sveriges gruppspelsmatcher i JVM 2026

26 december mot Slovakien: 19:00 svensk tid

28 december mot Schweiz: 20:00 svensk tid

29 december mot Tyskland: 19:00 svensk tid