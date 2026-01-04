När 06-landslaget samlades för första gången förlorade man samtliga matcher mot Finland och blev utdömda. Nu har Leo Sahlin Wallenius, med fler, chansen att visa att de hade fel.

– Det har varit en liten grej, att vi har sagt att det inte är någon som tror på oss, berättar Växjö-backen inför JVM-semifinalen mot just Finland.

Leo Sahlin Wallenius mot Finland 2022, och nu i JVM 2026. Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

För fyra år sedan inleddes landslagsresan för spelarna födda 2006. Tre matcher stod på schemat i en finnkamp mot grannlandet i öst, men resultaten blev inte riktigt som önskade. Där och då slog många fast att denna kull inte var lika stark som föregående, och sedan dess har spelarna fått leva med den påminnelsen.

Nu har chansen kommit att sudda ut det, och istället bli historiska vid junior-slutprovet mot Finland.

– Ja, i finnkampen hade vi det tufft. Det är väl något som vi i 06-kullen har fått glömma… tre av tre torsk, börjar Leo Sahlin Wallenius berätta för hockeysverige.se inför lagets JVM-semifinal 2026.

Varit med från början: ”Försöker motbevisa det”

Av de unga killar som inledde sin landslagsresa den där dagen är just Sahlin Wallenius en av få som blivit kvar genom alla år (läs mer om det här).

– Det har varit tajta matcher mot Finland genom alla de här åren. Lite upp och ner, men det känns som att vi har något bra på gång här i gruppen, säger 19-årige backen och fortsätter om hur skönt det hade varit att motbevisa tvivlarna.

– Jag tycker ändå att vi har haft något i gruppen hela tiden. Det har varit en liten grej, att vi har sagt att det är ingen som tror på oss. Vi försöker motbevisa det. Men inget är klart än. Vi har ett mål vi strävar efter, så vi får vänta med att knäppa alla där ute på näsan.

I sin backpartner detta Junior-VM har dock Sahlin Wallenius någon som gjort den helt motsatta resan. Premiären mot Slovakien var nämligen Felix Carells riktiga debut i blågult.

– Jag är sjukt glad för hans skull. Han bidrar mycket till laget också, och gör oss glada. Han har haft en fin säsong och haft en bra utveckling, så vi visste om att skulle göra det bra här, sade då Sahlin Wallenius till hockeysverige.se om Carell.

Backarna har hittat varandra under JVM: ”Bor ihop”

Ytterligare fyra matcher har sedan följt i detta mästerskap, där backarna, från Växjö och Malmö, hittat varandra både på och utanför isen.

– Jätteskönt (att ha honom bredvid). Vi bor ihop på hotellet också, så vi har kommit ganska nära och känner att vi har bra kommunikation. Vi tänker ganska lika där ute så det är en trygghet på isen, sade Carell efter kvartsfinalvinsten mot Lettland.

Felix Carell och Leo Sahlin Wallenius mot Slovakien. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Hur skulle du ranka honom som backpartner?

– Jag får ranka honom tio av tio, skrattar Carell.

– Jag får säga 10 av 10 också. Han är en skön kille, så då blir det enklare att gå ut och ha kul på plan också, svarar Sahlin Wallenius och fortsätter.

– Det har vi faktiskt (skapat ett band). Jag vet faktiskt inte vi hamnade ihop på hotellet. Det får du fråga Mange eller någon, vad han har tänkt. Jag vet faktiskt inte, men det funkar bra.

Vad är det som gör att ni kommer överens så bra?

– Jag får väl bestämma det mesta, skojar Sahlin Wallenius.

– Nej, men vi är två sköna grabbar så vi klickar. Det är gött.

Hävelid om Sahlin Wallenius: ”Ingen tvekan om det”

I kvartsfinalen mot Lettland fick vi även se prov på varför Leo Sahlin Wallenius blivit kvar som en nyckelspelare i 06-kullen genom alla de här åren. Backen stod för ett mål och två assist, och fick fortsatte stort förtroende i alla spelformer. Däribland i tre mot fem där han blockade ett skott som hade kunnat vända matchbilden till Lettlands fördel om det gått in.

– Han är en viktig spelare. Det är ingen tvekan om det. Han är assisterande kapten i vårt lag också. Han och Carell tycker jag varit väldigt bra. Carell som kommit in sent här och spelat väldigt stabilt generellt, säger Magnus Hävelid och fortsätter.

– Det är lite det här vi pratar om med personbästa. På den nivån är vi nu och då vet vi att vi är ett bra lag, Men det gäller att locka fram det där i den här typen av matcher då det är lite extra känsligt också. Leo har varit med i landslaget genom åren, har gjort det bra i Växjö, och gjort en bra turnering. Jag hoppas han har sin bästa match imorgon (idag mot Finland).

”Det är nästan skönt att ta dem för laget”

Leo, hur ser du på din turnering så här långt?

– Jag tycker att den har varit bra. Dock tycker jag att jag började lite svagt mot Slovakien. Sen har jag tagit kliv hela tiden och det har klaffat lite bättre för mig och för laget ju längre vi har gått.

Hur ser du på att få så stort förtroende i alla spelformer, och i så många minuter?

– Det är sjukt kul. Ibland är det nästan enklare ju mer man får spela. Då slipper man tänka så mycket. Jag försöker ta vara på tiden jag är på isen och njuta.

– Sen att blocka skott… det är nästan skönt att ta dem för laget i sådana här viktiga matcher. Det är bara skoj, fortsätter han.

Felix Carell, som sett det hela på nära håll, ger tillbaka efter hyllningarna han fick från sin backpartner efter premiären.

– Han kan ju spela vad som helst egentligen, både powerplay och boxplay. Det är en otroligt skicklig spelare, bra på att läsa av spelet. Jag försöker också hitta ytorna och han är fin på att ta upp pucken i banan, och är fin offensivt, medan jag täcker upp lite hemåt. Jag tycker att vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger han.

