För fyra år sedan inleddes landslagsresan för de som nu utgör grunden för JVM-truppen: Spelarna födda 2006. Men vilka togs egentligen ut i kullens första trupp? Vilka blev kvar hela vägen och vilka försvann? Och vad hände med de som föll ifrån längs vägen?

Bara fyra (!) spelare har varit med hela vägen.

Han har redan lagt av med ishockeyn.

Mängder av spelare försvann – direkt.

Har spelat över 60 juniorlandskamper – men petades från JVM.

Supertalangen som ”försvann”.

Doldis i Sverige – imponerar i Nordamerika.

På grund av coronapandemin kunde spelarna födda 2005 inte spela i U16-landslaget, vilket gjorde att årskullens landslagspremiär blivit sköts upp ett år. Normalt sett tas den första landslagstruppen ut strax efter TV-pucken, men så var inte fallet för 05:orna som istället fick landslagdebutera i U17-landslaget. Det skedde i augusti 2021.

Och bara fyra månader senare var det dags för spelarna födda 2006. Dåvarande förbundskapten Markus Korpinen tog ut ett landslag som redan då var ganska ifrågasatt. Kullen ansågs redan då vara sämre än 04:orna och 05:orna, och snacket runt 07:orna var att även den kullen var klart vassare än 06:orna.

På hösten efter TV-pucken tas en första trupp ut till ett läger på hemmaplan. Därefter plockas den första riktiga landslagstruppen ut för en “Finnkamp” med tre matcher mot Finland i mitten av december. Det är där landslagsresan börjar på riktigt. En landslagsresa som, åtminstone på juniornivå, når sin kulmen när det är dags för U20-VM. Snacket kring den svaga 06-kullen blev inte direkt mer positivt efter att man förlorat med 4-2, 8-3 och 7-0 i de tre inledande landskamperna mot Finland.

Och det är långt ifrån alla som är med i den första truppen som kommer vara med i den sista. Vissa faller ifrån på vägen av hockeymässiga skäl. Andra kanske åker på skador. Och sen finns ju den här lilla detaljen att ett gäng spelare i U20-VM också tenderar att komma från yngre kullar. Konkurrensen är helt enkelt stenhård och det brukar hända mycket på de där fyra åren.

Och det märks inte minst på 06:orna där endast ett fåtal spelare har varit med hela vägen från den första truppen till JVM. Faktum är att av de 34 spelarna som kom med i Korpinens elitläger för fyra år sedan är bara sex (!) spelare kvar idag. Men flera av dem fanns inte med när den första riktiga truppen togs ut.

Men vilka spelare har hållit sig kvar hela vägen från den första truppen till JVM? Och vad hände med de som inte tog sig hela vägen? När föll de ifrån?

Sveriges U16-trupp mot Finland 2021

Målvakter

1. Herman Liv (Örebro)

06-kullen har sett väldigt många målvakter passera genom åren, men Herman Liv har alltid varit konstanten. Han har inte alltid varit förstemålvakt, både Hugo Laring och Carl Axelsson har konkurrerat om speltiden, men Liv är den enda som hängt med hela vägen. Om jag räknar rätt har det dock varit ett dussin målvakter som varit inne i landslagssvängen genom åren, och då har jag inte ens räknat Love Härenstam och Måns Goos eftersom de är 07:or. Liv är alltså den enda 06:an som är med i JVM, bland målvakterna.

Herman Liv tillhör Örebro, precis som för fyra år sedan, men spelar för Almtuna i HockeyAllsvenskan. Där har han gjort succé. Han konkurrerar om speltiden med just Härenstam.

Herman Liv har varit med hela vägen. Här syns han i U17-landslaget.

Foto: Bildbyrån.

30. Filip Karlsson (HV71)

Filip Karlsson var uttagen i den första truppen och stod två matcher, men det var också de enda gångerna han fick dra på sig Tre Kronor-tröjan. HV-målvakten blev aldrig mer uttagen i landslaget,

Han blev HV trogen fram till den här säsongen och satt förra säsongen på bänken i en SHL-match, men utan att få speltid. Nu har Karlsson lagt plockhandsken på hyllan.

Backar

2. Melker Morin (Flemingsberg)

Melker Morin är idag en av de mer okända spelarna från Korpinens trupp, men faktum är att han hängde kvar i landslaget hela vägen upp på U18-nivå. Det blev inte spel i VM då, men han gjorde fyra landskamper så sent som säsongen 23/24.

Morin flyttade till Rögle 2022 men till den här säsongen lämnade han för spel i den amerikanska juniorligan USHL. Där bytte han nyligen klubb från Youngstown Phantoms till Cedar Rapids RoughRiders. Han står noterad för 13 J-landskamper.



3. Felix Öhrqvist (SDE)

Här har vi en av blott fyra (!) spelare som är kvar från Korpinens första trupp för fyra år sedan. Ja, fler är man faktiskt inte. Det är bara Herman Liv och tre backar som hållit sig kvar i 06:ornas landslag genom alla år. Sjukt, men sant.

Felix Öhrqvist tillhör Linköping men har varit lite in och ut ur laget och har mestadels varit utlånad till Södertälje. Precis som Herman Liv har han också varit utlånad till Almtuna, där Öhrqvist imponerade stort under förra säsongen.

Den mycket spelskicklige backen lär få en nyckelroll i JVM.

Felix Öhrqvist.

Foto: Bildbyrån.



4. Leo Sahlin Wallenius (Växjö)

Här har vi nästa spelare som varit med sedan starten för den här kullen. Leo Sahlin Wallenius har alltid varit en av 06:ornas allra bästa spelare. Han var nog inte allt för långt ifrån att slå sig in i JVM-truppen redan för ett år sedan. Tillsammans med Öhrqvist var han förstås också med och spelade U18-VM för två säsonger sedan.

Som så många andra har han varit utlånad till HockeyAllsvenskan för att få speltid. I Sahlin Wallenius fall var det Nybro som fick ta del av hans spelskicklighet. Han var också utlånad till TPS under förra säsongen. Den här säsongen har han spelat 16 matcher för Växjö i SHL.

Leo Sahlin Wallenius under en U17-landskamp.

Foto: Bildbyrån.

5. William Larsson Nygren (Skellefteå)

William Larsson Nygren tillhörde Skellefteå när den första landslagstruppen togs ut, men återvände till moderklubben Björklöven något år senare. Där är han kvar. Där har han också fått göra A-lagsdebut under den här säsongen. Han har fått speltid i en hockeyallsvensk match.

Larsson Nygren är också en av de som bara kom med i den där första landslagstruppen.



6. Hugo Johansson (Linköping)

Den storväxte Hugo Johansson är alltjämt kvar i moderklubben Linköping men väntar på A-lagsdebuten. Han har den här säsongen gjort nio poäng på 17 matcher i U20-serien.

Johansson gjorde sex landskamper med Team 16 men togs efter det aldrig ut i någon mer landslagstrupp på juniornivå.



7. Max Vilén (Malmö)

Likt Hugo Johansson är Max Vilén en storväxt back som tidigt hade blickarna riktade mot sig. Han höll sig dock kvar i landslaget betydligt längre. Vilén spelade i landslaget på U16-, U17- och U18-nivå men tappade sin landslagsplats 2024 och fick inte spela U18-VM med den här kullen. Totalt noterades han för 15 juniorlandskamper.

Vilén spelade för Malmö till och med den här säsongen, då han flyttade till Saint John Sea Dogs i den kanadensiska juniorligan QJMHL.

Max Vilén.

Foto: Bildbyrån.

9. Alfons Freij (Växjö)

Här har vi den fjärde och sista spelaren från den där första trupputtagningen som är kvar än idag. Inte en enda forward som var med då är alltså med i JVM – historiskt.

Alfons Freij har också alltid varit en av kullens bästa och mest uppsnackade spelare. Likt Sahlin Wallenius tillhörde han Växjö när den första landslagstruppen togs ut, men efter att ifjol ha lånats ut till Björklöven lämnade Freij på permanent basis inför den här säsongen. Då blev det spel i Timrå. Där har han gjort det bra spelmässigt, och häromveckan kom också de första poängen i SHL.

Freij har alltid varit med i landslaget, och alltid som nyckelspelare. Han är den i den här kullen som gjort överlägset flest landskamper. Kanske är han också den 06:a som är allra viktigast för Sverige i JVM.

Alfons Freij har alltid tillhört kullens stora stjärnor.

Foto: Bildbyrån.

Forwards

11. Emon Kulmala (Växjö)

Emon Kulmala är alltjämt kvar i Växjö och har jobbat sig hela vägen upp till A-laget, där han noterats för elva SHL-matcher de två senaste säsongerna. Det var inte heller allt för längesedan som han gjorde sin senaste landskamp. Kulmala var faktisk med i U19-landslaget så sent som förra säsongen.

Det blev tolv juniorlandskamper på U16-, U17- och U19-nivå.

12. Viktor Olofsson (HV71)

Viktor Olofsson har varit en storstjärna i juniorserierna. Så sent som förra säsongen vann han topp tio-seriens poängliga och fick dessutom chansen i en SHL-match med HV71. Till den här säsongen bytte han klubb till Malmö i hopp om mer speltid på seniornivå, men en skada har förstört hela säsongen för den offensivt skicklige forwarden.

Olofsson har inte spelat något VM, men var med i det som brukar kallas för ”inofficiella U17-VM” säsongen 22/23 och Hlinka Gretzky Cup säsongen därpå. Trots att han inte spelat något riktigt mästerskap är han en av de som spelat flest landskamper från den här truppen.

Det har blivit runt 30 landskamper för Olofsson, som gjorde sitt sista landslagsframträdande på U18-nivå.

Viktor Olofsson.

Foto: Bildbyrån.

14. Måns Toresson (Frölunda)

Måns Toresson var tidigt långt framme och tog för sig i landslaget. Han var självskriven på egentligen alla nivåer fram till den här säsongen. På meritlistan finns alla de tunga turneringarna, inklusive U18-VM där han var med i bronslaget.

Toresson har gjort drygt 50 landskamper och tre av dem har kommit så sent som den här säsongen. Efter att han inte lyckats slå sig in i Frölundas sanslösa forwardsuppställning lånades han ut till Borås där det blivit tre HockeyEttan-matcher den här säsongen.

Toresson är också kapten för Frölundas U20-lag.

15. Leo Lundblad (Växjö)

Leo Lundblad är också en av de spelare som ”försvann” efter den första landslagstruppen för fyra år sedan. Det var de enda landskamperna han gjorde på juniornivå.

Forwarden blev kvar i Växjö fram till den här säsongen, då han precis som Viktor Olofsson flyttade till Malmö. Där har han gjort 4+6 på 21 matcher i U20-serien.

17. Viggo Nordlund (Värmdö)

Viggo Nordlund var sannolikt en av de spelare som var allra närmast att slå sig in i årets JVM-lag. Detta efter en ganska bra säsong som utlånad från Skellefteå till Oskarshamn, där han snittar en halv poäng per match. Nordlund är en av de spelare som har tagit störst steg sedan den här U16-truppen togs ut.

På meritlistan finns spel i alla de stora turneringarna, inklusive U18-VM. Han har också en ganska diger erfarenhet av spel i SHL och SM-slutspel (åtminstone i jämförelse med de flesta andra). Nordlund har alltid varit en av de 06:or som legat längst fram, men tappade sannolikt sin JVM-plats för att Sverige har så många 07:or som håller världsklass.

Tingad i sjätterundan av Carolina Hurricanes.

Viggo Nordlund har spelat många landskamper.

Foto: Bildbyrån.

18. Karl Sterner (Frölunda)

Likt Viggo Nordlund var nog Karl Sterner också en spelare som fanns på Magnus Hävelids radar inför uttagningen till JVM. Sterner är också en forward som legat långt fram bland 06:orna sedan extremt tidig ålder, och han gjorde faktiskt flest poäng av alla i U16-landslaget säsongen 21/22.

Sterner har gjort över 60 (!) juniorlandskamper och så sent som den här säsongen har han faktiskt spelat sex landskamper. Han är alltså en av de spelare som hållit sig kvar i juniorlandslaget allra längst utan att komma med i JVM-truppen.

Sterner spelar från och med den här säsongen i Södertälje.

Karl Sterner i den svenska landslagsdressen.

Foto: Bildbyrån

19. Vincent Sandberg (HV71)

Vincent Sandberg är en spelare i en sorts ”mellankategori”. Han har varit med halvlänge i landslaget, och bland annat spelat World Hockeu Challenge (inofficiella U17-VM). Något riktigt mästerskap blev det emellertid inte för Sandbergs del. Han gjorde sin 26:e och sista J-landskamp på U18-nivå men kom inte med i truppen till U18-VM.

Vincent Sandberg lämnade HV71 för Mora inför den här säsongen. Han har också varit utlånad till tre HockeyEttan-klubbar.

20. Elliot Sigrell (AIK)

Elliot Sigrell var en stor stjärna i TV-pucken och faktiskt den här landslagskullens första lagkapten. Han var även kapten för Stockholm Nords lag som vann TV-pucken.

Han låg tidigt långt framme och var given i både U16- och U17-landslaget. Men sen blev det faktiskt inga fler landskamper för för AIK-talangen, som aldrig fick spela några mästerskap annat än World Hockey Challenge.

Idag är Sigrell kvar i AIK och är numera en del av A-laget. Han har den här säsongen gjort två mål i HockeyAllsvenskan.

Elliot Sigrell.

Foto: Bildbyrån.

23. David Thomasson (Luleå)

David Thomasson imponerade stort i TV-pucken och tog plats i Markus Korpinens första landslagstrupp. Men det blev faktiskt också den enda gången som Thomasson fick dra på sig Tre Kronor-tröjan. Hans juniorlandslagskarriär stannade vid tre matcher.

Thomasson har dock jobbat sig upp fint i Luleå, där han den här säsongen varit med i SHL-truppen vid tio tillfällen.

25. Hugo Zetterlund (Skellefteå)

Hugo Zetterlund är något av en doldis – men han har haft en imponerande juniorkarriär. Han snittade nästan två poäng per match i TV-pucken och ledde Västerbotten till brons, han vann både skytteliga och poängliga i norrserien på U18-nivå, och prisades som hela U18-ligans bästa forward. Han var också med och vann J20-guld med Skellefteå 2024. Sett till juniormeriter är det faktiskt få som slår honom på fingrarna.

Idag spelar Zetterlund i Clemensnäs i HockeyEttan, där han gjort minst sagt imponerande 4+1 på tre matcher. Han har under säsongen också gjort en hockeyallsvensk match för Södertälje.

Landslagskarriären då? Zetterlund hängde sig kvar i landslaget till U18-nivån och har gjort runt 20 landskamper. Han var med i prestigefyllda Hlinka Gretzky Cup säsongen 23/24 och slutade då trea i den svenska poängligan med fem poäng på fyra matcher.

26. Alexander Zetterberg (Timrå)

Alexander Zetterberg har kanske varit den mest omtalade svenska 06:an de senaste åren. Han besitter en sanslös offensiv nivå och har alltid tillhört den här kullens skickligaste spelare. För några år sedan hade nog de flesta räknat med att han skulle vara den här kullens stora forwardsstjärna i årets JVM – men det slutade med att han inte ens kom med i truppen.

Zetterberg har verkligen vräkt in mål och poäng på juniornivå, både i klubblaget och landslaget. Han var en av Sveriges bästa spelare när Småkronorna tog brons i U18-VM 2024 och har snittat runt 1,4 poäng per match under landslagskarriären. På meritlistan finns också en skytteligaseger i TV-pucken samt ett U18 SM-guld och ett U20 SM-silver med Örebro.

Numera spelar Zetterberg på college, och där har han inte riktigt slagit igenom ännu. Något som kanske kostade honom en plats i JVM. Det ska dock sägas att Zetterberg gjort fyra poäng på fyra landskamper även den här säsongen – så när han väl dragit på sig den gulblåa tröjan har det alltid varit leverans från juniorstjärnan.

Alexander Zetterberg – en tidig juniorstjärna.

Foto: Bildbyrån.

27. Max Grundström (Frölunda)

Max Grundström var kapten för Göteborg i TV-pucken och får anses ha varit given i U16-landslagets första trupp. Ja, faktum är att han var med och spelade samtliga sex landskamper för U16-landslaget. Det blev sedan sex landskamper även säsongen därpå – men sen var landslagskarriären över för Grundström som inte tagits ut i någon trupp sedan U17-landslaget.

Idag spelar han för Malmös J20-lag, som han anslöt till under förra säsongen. Där har det blivit 3+3 på 14 matcher under säsongen.

29. Tobias Öhman (Örebro)

Tobias Öhman har haft en händelserik juniorkarriär. Han spelade faktiskt TV-pucken två gånger (en gång för Uppland och en gång för Örebro) och öste in poäng under sitt andra TV-pucksförsök. Han har också vunnit J18-SM med Örebro. 2023 lämnade han emellertid svensk hockey för spel med Chicago Steel i den amerikanska juniorligan USHL, och där har han den här säsongen gjort det riktigt bra. Han snittar faktiskt en poäng per match och har spelat sig till ett collegekontrakt från och med nästa säsong. Det här är en spelare som blir spännande att följa de kommande åren.

Öhmans landslagskarriär blev dock inte så lång. Som så många andra i den här svårlästa 06-kullen blev det bara tre landskamper. Efter de där tre förlusterna mot Finland för ganska exakt fyra år sedan togs Öhman inte ut någon mer gång. Det ska dock sägas att han gjorde 1+1 på de tre matcherna.

Tobias Öhman.

Foto: Bildbyrån.

Källor: Eliteprospects.com, hockeysverige.se, Svenska ishockeyförbundet