JVM-doldisen hyllas av ALLA: ”Ska ha förtroendet”

Innan JVM-uttagningen i december hade Felix Carell aldrig tidigare dragit på sig den svenska tröjan. Nu, efter att han imponerat direkt på Hävelid, är han doldisen som spelar i Juniorkronornas första backpar i jakten på guld.

– Han är en sjukt skicklig spelare. Vi visste om att skulle göra det bra här, säger backkollegan Sahlin Wallenius till hockeyserige.se.

– Han har tagit, och ska ha, förtroendet som han spelar nu, säger förbundskapten Magnus Hävelid.

Felix Carell har tagit platsen bredvid Leo Sahlin Wallenius i JVM-lagets första backpar. Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

När Felix Carell fick det där samtalet av Magnus Hävelid hade han aldrig tidigare gjort en landskamp. Men efter en stark höst med spel i både SHL och Hockeyallsvenskan var plötsligt en av backplatserna hans till JVM 2026. ”En chock”, var orden han själv använde när hockeysverige.se pratade med honom direkt efter beskedet.

Men raketresan har inte tagit slut där. Istället för att bli sist in först ut har Carell nu spelat sig till en plats i Juniorkronornas första backpar.

Premiären – och den riktiga debuten i tävlingssammanhang slutade med 17.50 minuter och en 3–2-seger mot Slovakien.

– Det var sjukt skönt. Det var en jämn match ända in i slutet, så det var riktigt skönt att han satte den där och att vi sen kunde stänga ner i slutet också, sade den Malmö-fostrade talangen till hockeysverige.se direkt efter slutsignal.

– Det är klart att det var lite nerver i början, det är ju ändå en premiär. Pucken vill inte riktigt trilla in och de ligger bra i skottlinjen, men jag tycker ändå att vi löser det på ett bra sätt och en vinst är alltid en vinst, fortsätter han om resultatet.

Hur var det att göra din riktiga debut i landslaget?

– Skitkul. Det är något man har drömt om. Jag har längtat efter den här debuten, kört igenom ett par träningsmatcher och fått en bra känsla. Jag har fått en bra start på den här turneringen tycker jag.

– Men jag tror också att det kommer att vara större matcher som blir ännu roligare att spela. Vi tar en match i taget, då ska vi gå långt i den här turneringen.

Tagit platsen bredvid Sahlin Wallenius: ”Gör det enkelt”

Intill sig har Carell fått Sahlin Wallenius, den jämnårige Växjö-killen som varit en del av stommen i 06-landslaget sedan start, och ofta varit den man lutat sig tillbaka mot.

– Det har varit väldigt kul. Han är en sjukt skicklig spelare, och vi är både bra spelare med pucken. Sen är han hård och rejäl, och sätter stopp i spelet. Det gör det enkelt för mig där ute på isen, hyllar Sahlin Wallenius sin nye backpartner när hockeysverige.se frågar.

Båda backar spelade TV-pucken 2021 och mötte varandra i gruppspelet med Skåne och Västergötland, men har sedan dess tagit helt olika vägar till denna JVM-turnering.

– Vi brukar säga i laget att han är från Danmark, säger Sahlin Wallenius med ett skratt och fortsätter:

– Jag är sjukt glad för hans skull. Han bidrar mycket till laget också, och gör oss glada. Han har haft en fin säsong och haft en bra utveckling, så vi visste om att skulle göra det bra här.

Felix Carell har representerat både Malmö och Kalmar under hösten. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Imponerade direkt på Hävelid: ”Ska ha förtroendet”

Carell, som även fått spela viktiga minuter i PK under sin första tid i landslaget, menar att han inte hade några tankar på var i hierarkin han skulle hamna till turneringen.

– Jag kom hit för att tävla om en plats, och det är det jag gör. Man tar inget för givet, säger 19-åringen.

– Jag tycker att vi kompletterar varandra bra. Han är lite mer offensivt lagd än vad jag är så ibland täcker jag upp lite där. Det känns bra, fortsätter han om backparet.

Hur känns det att även få det där förtroendet i boxplay?

– Det tar jag med ära, att få spela PK och försöka blocka skott och allt det. Det är bara en ära att försöka försvara Love i det här fallet. Det gör jag med stolthet.

Förbundskapten, Magnus Hävelid, som hyllade Carell redan vid uttagningen, menar att Malmö-backen varit en positiv överraskning även för landslagsstaben.

– Egentligen från första träningen har han kommit in. Han är väldigt lugn, spelar med väldigt bra omdöme, gör väldigt mycket rätt saker och kan också spela fysiskt. Jag kände direkt egentligen, både på träningarna och sen när vi spelade de här tuffa träningsmatcherna mot Kanada, att här har vi en spelare vi kan lita på, säger Hävelid till hockeysverige.se och fortsätter:

– Han hamnar sällan i trubbel och har en bra inverkan på medspelarna. Han har tagit, och ska ha, förtroendet som han spelar nu också. Det är en positiv överraskning även för oss.

