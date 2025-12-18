JVM-spelarnas familjer: pappor, syskon och kusiner

I varje JVM dyker det upp efternamn som förpliktigar. Junior-VM 2026 är inget undantag. Här ger hockeysverige.se er läsare en guide i vilka spelare i årets turnering som har föräldrar, syskon eller andra släktingar inom hockeyvärlden.

Farsan är general manager för Tre Kronor

Storebror till en av Sveriges största backtalanger

Papporna till JVM-duon spelade Stanley Cup-final tillsammans 2004

Pappa och farbror är NHL-legendarer med över 2 000 matcher tillsammans

Söner till två av Danmarks mesta SHL-spelare

Här djupdyker vi i de släktband som finns hos några av spelarna i årets JVM-turnering.

Christian "Fimpen" Eklund, Saku Koivu och Christian Berglund har alla söner som ska spela JVM.

Sverige

Love Härenstam, mv

Love Härenstam kommer från en imponerande säsong med Södertälje i Hockeyallsvenskan efter att tidigare ha gjort stopp i bland annat Luleå och Skellefteå. Pappa är SVT:s egen mångårige JVM-kommentator Chris Härenstam. Av förklarliga skäl kommer pappa Härenstam inte att kommentera sonens matcher under årets turnering. Mamma Malin Härenstam är också journalist i grunden och har jobbat som programledare på SVT (Rapport) men även varit anställd på Sveriges Radio och TV4.

Herman Liv, mv

Precis som Love Härenstam gör Herman Liv en utmärkt säsong i Hockeyallsvenskan. Detta på lån från Örebro till Almtuna. Som efternamnet skvallrar om är han son till den tragiskt bortgångne före detta stjärnmålvakten Stefan Liv. Trots pappans starka koppling till HV71 valde Herman Liv i ett tidigt skede att flytta till Örebro för att spela ishockey där. Nu ryktas han dock vara på väg hem till Jönköping nästa säsong.

Stefan Liv i landslagets gulblå tröja 2001.

Sascha Boumedienne, b

Collegebacken Sascha Boumedienne har verkat och bott i USA under flera år. Flytten dit skedde när pappa Josef Boumedienne fick en hög tjänst inom Columbus Blue Jackets organisation. Pappa Boumedienne är inte kvar i Blue Jackets men har en nyckelroll för Tre Kronor som general manager. Bakom sig har han en egen fin karriär, som bland annat innefattade NHL-spel med New Jersey, Tampa och Washington. Det är också värt att hålla koll på den yngre brodern Wilson Boumedienne, en 15-årig forward som beskrivs som en talang utöver det vanliga av juniorexperten Jimmy Hamrin.

Viggo Gustafsson, b

Viggo Gustafsson, utlånad till AIK av HV71, kliver in i sitt andra JVM. Det lär inte heller dröja länge innan vi ser hans lillebror Malte Gustafsson i de här sammanhangen. Den storvuxne 17-åringen är en rejäl back som rankas som en spelare för första rundan av NHL-draften 2026. Har fått lite speltid i SHL under hösten och kommer antagligen att vara en av Småkronornas stora nyckelspelare i U18-VM i april.

Victor Johansson, b

Victor Johansson, utlånad till allsvenska IK Oskarshamn av Leksand, är minstingen i en riktig backfamilj. Pappa är Leksands nuvarande sportchef Thomas ”Tjomme” Johansson, som har en gedigen spelarkarriär bakom sig med ett SM-guld med Djurgården och två VM-brons med Tre Kronor. De äldre bröderna Simon (i finska Ilves) och Anton (Leksand) har också fina meriter. Simon spelade aldrig JVM, men var alldeles på gränsen att slå sig in i Juniorkronorna 2019. Anton var däremot med och tog ett silver i hemmaturneringen i Göteborg 2024. I släkten finns även en NHL-spelare i form av kusinen Alexander Wennberg, till vardags i San Jose Sharks.

Thomas ”Tjomme” Johansson i Djurgården 1993.

Jack Berglund, fw

Jack Berglund väntas bli en av ledande spelarna i det svenska laget. Han missade olyckligt fjolårets turnering efter att ha skadat sig i en av träningsmatcherna alldeles inför JVM. Pappa till den store centern är den NHL- och landslagsmeriterade forwarden Christian Berglund. Pappa Berglund, svensk mästare med Färjestad 2011, gjorde två JVM för Juniorkronorna under sin karriär, 1999 och 2000. Farbror Carl Berglund är en kultspelare i Bik Karlskoga med 557 allsvenska matcher för klubben.

Victor Eklund, fw

Victor Eklund har det kanske mest uppenbara och välkända släktbandet av samtliga i den här texten. ”Mikro-Fimpen”, om det nu är ett gångbart smeknamn, är son till djurgårdslegendaren Christian ”Fimpen” Eklund och lillebror till San Jose Sharks forward William Eklund. Eklund den yngre håller i allra högsta grad på att mejsla fram en egen fin karriär i Djurgården efter att ha draftats i första rundan av New York Islanders i somras.

Christian, Victor och William Eklund tillsammans 2021. Foto: Ronnie Rönnkvist

Wilson och Viggo Björck, fw

Ja, och så har vi ett brödrapar i det svenska laget också. Wilson och Viggo Björck har sin bakgrund i Täby, men har båda fått sin juniorutbildning i Djurgården. Där blev de J20-mästare tillsammans i fjol innan Wilson Björck flyttade till Nordamerika för spel på Colorado College i den amerikanska collegehockeyn. Pappa Jesper Björck, som är marknadsansvarig på Svenska ishockeyförbundet, har själv en professionell karriär bakom sig som stor och tuff back. Han spelade närmare 200 matcher i Elitserien med Södertälje, Brynäs och Djurgården. Utöver det här kan det nämnas att bröderna Björcks moster är ingen mindre än artisten Charlotte Perelli.

Liam Danielsson, fw

Liam Danielsson kanske inte har fått de stora rubrikerna i SHL, men faktum är att Örebroforwarden är den mest produktiva spelaren i U20-landslaget den här säsongen. Pappa till 19-åringen är den Tre Kronor-meriterade tidigare AIK- och Brynäsforwarden Björn Danielsson. Han spelade inte mindre än 379 elitseriematcher under den aktiva karriären. Därefter har han bland annat gjort mängder med säsonger som sportchef för allsvenska Almtuna. Numera är han sportsligt ansvarig för Hockeyettan-klubben Wings HC.

Milton Gästrin, fw

Milton Gästrin är ännu en av alla juniorer som visat framfötterna i Hockeyallsvenskan under säsongen. Den produktive MoDo-centern är son till en annan gammal hockeykrigare, Magnus Gästrin. Den nu 46-årige före detta elitseriespelaren gjorde 231 matcher med Linköping och MoDo, men hann också med att spela över 100 allsvenska matcher med Boden, Tranås och Björklöven. Lillebror Malcom Gästrin, 17, tycks också gå en ljus framtid till mötes. Han har producerat gott om poäng för MoDo i både U18 Region och U20 Nationell den här säsongen.

Magnus Gästrin i MoDo 2004.

Eric Nilson, fw

Eric Nilson är en av tre spelare i den svenska truppen som spelar collegehockey den här säsongen. 18-åringen, som draftades av Anaheim Ducks i somras, representerar Michigan State University och har valt en lite annan väg än sin NHL-meriterade pappa Marcus Nilson gjorde under sin karriär. Nilson den äldre kom också upp via Djurgården, men flyttade direkt till NHL som 20-åring i stället för att välja vägen via college. Marcus Nilson, draftad i första rundan av Florida Panthers 1996, kom att spela 521 NHL för Florida och Calgary och upplevde bland annat en Stanley Cup-final med Flames mot Tampa Bay Lightning 2004. Detta tillsammans med en välkänd spelare som har en son i Kanadas lag (mer om detta längre ned). Kom sedan att spela elitseriehockey för Djurgården och HV71 innan karriären avslutades 2015. Erics lillasyster Alice Nilson är också ett namn att lägga på minnet. 16-åringen tillhör Brynäs och har vräkt in mål och poäng i damhockeyns juniorserier.

Ivar Stenberg, fw

Höstens stora succéman i Frölunda, Ivar Stenberg, har på nära håll fått följa JVM-ishockey den senaste åren. Hans storebror Otto Stenberg, som just debuterat för St. Louis Blues i NHL, har nämligen representerat Juniorkronorna i de två senaste turneringarna i Göteborg och Ottawa och har en silvermedalj från 2024 som ett minne. I kulisserna finns även lillebror Knut Stenberg, 16, som spelar i Frölundas U18-lag. Till skillnad från sina bröder är han dock back.

Kanada

Cole Beaudoin, fw

Cole Beaudoin spelade JVM för Kanada redan i fjol. Den slitstarke centern draftades i första rundan av Utah Hockey Club 2024 . Han är född i Ottawa 2006 – samma år som hans pappa Eric Beaudoin hamnade i Sverige. Den storvuxne forwarden värvades till Mora då de spelade i Elitserien och kom att tillbringa ytterligare två säsonger i klubben innan man åkte ned i Hockeyallsvenskan 2008. Kom att spela ytterligare två säsonger i Sverige med Linköping och Rögle, där han blev lagkapten under sin sista säsong på svensk is. Den NHL-meriterade Beaudoin – 53 matcher för Florida Panthers – spelade 247 matcher i Sverige och gjorde 121 poäng. Fortsatte karriären till 2016 då han 36 år gammal avslutade allt i schweiziska Olten.

Tij Iginla, fw

Tij Iginla tillhör också Utah Hockey Club efter att ha valts av klubben som sjätte spelare i första rundan 2024. Powerforwarden, till vardags i Kelowna Rocket i WHL, är son till NHL-legendaren Jarome Iginla, mångårig kapten för Calgary Flames med över 1500 NHL-matcher och 625 mål på meritlistan. Pappa Iginla vann aldrig Stanley Cup men hann med att vinna två OS-guld och ett VM-guld med Kanada under karriären utöver flera individuella utmärkelser. Yngre brodern Joe Iginla, 17, är aktuell för årets NHL-draft, men forwarden väntas gå någonstans mellan andra och fjärde rundan.

Jarome Iginla – NHL-legendar med över 1 500 matcher bakom sig.

USA

Cole Hutson, b

Fjolårets vinnare av poängligan i JVM, Cole Hutson, kommer från en riktig hockeyfamilj. Den Washington Capitals-draftade talangen är lillebror till Montréal Canadiens stjärnback Lane Hutson som tog hem Calder Trophy som årets rookie i fjol och som vann JVM-guld med USA i Göteborg 2024. I familjen finns också forwarden Quinn Hutson som spelat ett gäng NHL-matcher med Edmonton Oilers, samt Lars Hutson, 17, som spelar juniorhockey för Muskegon Lumberjacks i USHL.

Lane Hutson i slagsmål med Anton Johansson i JVM-finalen i Göteborg 2024.

Blake Fiddler, b

Den storvuxne och kraftfulle backen valdes av Seattle Kraken i andra rundan av NHL-draften i somras. Pappa till honom är den mångårige NHL-forwarden Vernon Fiddler, som spelade 877 matcher för Nashville, Phoenix, Dallas och New Jersey. Trots att pappan är kanadensare representerar sonen USA efter att ha vuxit upp i staterna under pappans NHL-karriär. Pappa Fiddler var en hårt arbetande spelare som sällan producerade så mycket poäng. Däremot blev han viral genom att håna backen Kevin Bieksa, numera NHL-expert hos kanadensiska Sportsnet, så hårt att till och med hans coach i Vancouver, Alain Vigneault blev full i skratt.

Will Horcoff, fw

Will Horcoff har varit en av collegehockeyns största utropstecken den här säsongen. Med sina 19 mål på 20 matcher för University of Michigan toppar han målligan och ligger tvåa i hela poängligan efter en annan spelare vi strax kommer till. Pappa är den tidigare NHL-centern Shawn Horcoff som gjorde över 1 000 matcher i NHL och dessutom gjorde ett minnesvärt gästbesök i Mora i Elitserien under lockoutsäsongen 2004/05. Pappa Horcoff, som vann två VM-guld med Kanada under karriären, har under snart tio års tid jobbat i Detroit Red Wings klubbledning, där han numera är assisterande general manager till Steve Yzerman. Will Horcoff är dock draftad av Pittsburgh Penguins.

Shawn Horcoff och Marian Hossa hade kul tillsammans i Mora 2004/05.

Max Plante, fw

Max Plante, University of Minnesota-Duluth, är collegehockeyns stora poängkung så här långt. 19-åringen, draftad av Detroit Red Wings, var med och vann JVM-guld med USA redan i fjol, men väntas få en ännu mer framskjuten roll i årets turnering. Pappa heter Derek Plante och samlade ihop 450 NHL-matcher med Buffalo, Dallas, Chicago och Philadelphia under sin karriär. Är numera scout för Ottawa Senators. Han har ytterligare två hockeyspelande söner. Pittsburgh Penguins-draftade Zam Plante, 21, är kedjekamrat med brorsan Max i NCAA och lillebror Victor, 17, kommer att ansluta till samma skola och lag nästa säsong. Han är högaktuell för NHL-draften 2026 och väntas gå i andra rundan.

Finland

Aatus Koivu, fw

Aatos Koivu har alla möjligheter att föra familjetraditionen med spel i NHL vidare. Pappa Saku Koivu gav den svenska befolkningen mardrömmar under hemma-VM i Stockholm 1995 då han ledde Finland till sitt första guld, genom att anföra den dominanta ”Knatte, Fnatte och Tjatte-kedjan” med Ville Peltonen och Jere Lehtinen. Koivu blev aldrig någon superstjärna i NHL, men spelade 1 124 matcher för Montréal Canadiens och Anaheim Ducks. Han vann allas hjärtan i Montréal när han, som lagkapten, tog kampen mot cancern runt millenieskiftet och kom tillbaka på ett grandiost sätt. Ovationerna i samband med comebacken i Bell Centre i april 2002 är bland det mer gåshudsframkallande man kan hitta på YouTube. Aatos Koivu är passande nog draftad av Montréal han också. Hans farbror är också en rutinerad NHL-räv. Mikko Koivu spelade över 1 000 NHL-matcher för Minnesota och Columbus. Han var kapten för Wild under elva säsonger.

Oliver Suvanto, fw

Oliver Suvanto är nästa stora finska talang. Född 2008 har han blivit ordinarie i Rikard Grönborgs Tappara den här säsongen och kommer av allt att döma gå i första rundan av NHL-draften till sommaren. Om du inte känner igen namnet på hans pappa Harri Suvanto är det helt OK. Han hade en habil karriär i framför allt finska ligan, med 460 matcher och en finsk mästerskapstitel med TPS Åbo 1995. Pappa Suvanto hann med en kort sejour i elitserien också. Säsongen 1997/98 gjorde han 28 matcher för Malmö Redhawks med fyra mål som facit.

Harri Suvanto i Malmös tröja 1998.

Matias Vanhanen, fw

Matias Vanhanen är en av många finska spelare som är hemmahörande i Nordamerika. Den smarte playmakern, som lämnades orörd i NHL-draften i somras, har öst in poäng för Everett Silvertips i WHL den här säsongen och toppar juniorligans assistliga med sina 37 målgivande passningar på 31 matcher. Hans storasyster är också en skicklig spelare. Sanni Vanhanen gjorde 26 poäng på 35 matcher i SDHL med Brynäs förra säsongen innan hon flyttade vidare till USA för spel med Ohio State University i NCAA. Där har hon snittat en poäng per match under första säsongen.

Danmark

Viggo Damgaard, b

Viggo Damgaard har Malmö Redhawks som moderklubb men spelar numera för Herning i Danmark. Pappa är den legendariske elitseriebacken Jesper Damgaard som är en av de danskar som spelat flest matcher i svensk ishockey. Bara Jens Nielsen (552) och Jesper Duus (404) har gjort fler grundseriematcher i SHL/Elitserien är Damgaards 397. Pappa Damgaard spelade även 82 allsvenska matcher med Malmö och 47 matcher i A-VM för Danmark.

Oliver Green, fw

Ännu ett efternamn som skvallrar om en meriterad pappa. Oliver Green, till vardags i Malmö Redhawks U20-lag, är son till Morten Green. Han spelade 205 elitseriematcher för Leksand och MoDo samt 279 matcher i Hockeyallsvenskan med Troja, Örnsköldsvik, Sundsvall, Rögle, Leksand och Malmö. Var lagkapten för det danska landslaget i sju av sina totalt 14 (!) A-VM.

Morten Green, a k a ”Captain Denmark”, under VM i Stockholm 2013.

Slovakien

Luka Radivojevic, b

Efter att ha lämnat Örebro för spel i Nordamerika har Luka Radivojevic hunnit med ett stopp i USHL innan han hamnade i collegehockeyn med Boston College den här säsongen. Backen, som förblev odraftad förra sommaren på grund av sin ringa storlek (177 cm), är son till den NHL-meriterade forwarden Branko Radivojevic. Han spelade 399 matcher med Phoenix, Philadelphia och Minnesota och hann även med en kort sejour i Luleå under lockoutsäsongen 2004/05.

Adam Nemec, fw

Adam Nemec har slagit sig in som ordinarie i HK Nitra i slovakiska högstaligan. Han väntas kunna gå så högt som i andra rundan av NHL-draften till sommaren. Dock inte lika högt som sin äldre bror, backen Simon Nemec. New Jersey Devils-spelaren gick redan som andra spelare i draften 2022 och har efter många om och men blivit ordinarie i NHL.

Alex Zalesak, fw

Det finns en hel del icke-svenska spelare i JVM som spelar sin hockey i Sverige till vardags. Alex Zalesak är en av dem. Han är inne på sin fjärde säsong i MoDos juniorverksamhet efter att ha lämnat hemlandet redan som 16-åring. Forwarden är son till Miroslav Zalesak som spelade en handfull NHL-matcher med San Jose Sharks under sin karriär. Säsongen 2005/06 tillbringade han i Elitserien med Södertälje och sköt då 16 mål. Gjorde två JVM och två VM för Slovakien.

Miroslav Zalesak jublar efter ett mål i SSK:s tröja 2006.

Tjeckien

Tomas Galvas, b

Tjeckiens spelskicklige back återvänder för sitt tredje JVM . Som ni kanske redan hunnit räkna ut är han nära besläktad med Malmö Redhawks tidigare back Jakub Galvas. Bröderna brås på pappa Lukas Galvas som hade en lång och fin karriär med över 900 matcher i den tjeckiska toppligan.

Adam Jiricek, b

Adam Jiricek är en av Tjeckiens stora stjärnor i årets JVM – precis som hans äldre David Jiricek har varit under tidigare turneringar. Storebror Jiricek valdes av Columbus Blue Jackets redan som sjätte spelare 2022, men trejdades under förra säsongen till Minnesota Wild efter att han inte alls hittat rätt i Ohio. Inte heller i Minnesota har han blivit helt ordinarie ännu. Adam Jiricek är liksom brorsan stor och kraftfull, men har spelat förhållandevis lite hockey på grund av skador de två senaste åren. Draftades av St. Louis Blues som 16:e spelare i första rundan 2024 och spelar till vardags i Brantford Bulldogs i OHL. Det här blir hans tredje JVM.

Tyskland

David Lewandovski, fw

Nej, han har ingenting med Barcelonas polske striker att göra. Däremot är han son till den mångårige tyske landslagsforwarden Eduard Lewandowski. Pappa gjorde fyra VM, en World Cup och ett OS för tyska landslaget. Den ryskfödde högerforwarden spelade 566 matcher i tyska toppligan och ytterligare 365 i KHL. Lade av vid 43 års ålder så sent som för två och ett halvt år sedan efter en säsong med Krefeld i tyska andraligan. David Lewandovski är en av få draftade spelare i det tyska laget, då han valdes av Edmonton Oilers i fjärde rundan i somras.

Lenny Boos, fw

Lenny Boos är tillbaka för sitt andra JVM, och har också en pappa med tunga tyska meriter. Tino Boos spelade 785 matcher i tyska toppligan och gjorde över 100 landskamper för landslaget under karriären. På meritlistan finns sex VM, ett OS och ett World Cup. Blev tysk mästare med både Köln och Hannover.