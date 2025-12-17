Uppgifter: Herman Liv återvänder till HV71

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Herman Liv uppges ha gjort sitt val till nästa säsong.

Enligt Expressen är han överens om en återkomst till moderklubben HV71.

Herman Liv uppges gå i pappa Stefans fotspår. Foto: Bildbyrån (Montage)

Tidigare under dagen kom uppgifter från Nerikes Allehanda att Herman Liv nobbar en fortsättning i Örebro.

Nu ser JVM-målvakten ut att ha gjort sitt val inför nästa säsong.

Under onsdagskvällen uppger nämligen Expressen att 19-åringen ska vara överens med HV71 till nästa säsong. Enligt tidningen ska parterna ha enats om ett längre kontrakt som gäller oavsett division, SHL eller HockeyAllsvenskan. Just nu spelar Liv i Almtuna, dit han är utlånad från Örebro, och har gjort succé där han är med i toppen av HockeyAllsvenskans målvaktsliga. Nu ser han då ut att få göra ett steg uppåt i karriären.

Herman Liv går i Stefan Livs fotspår

Herman Liv är son till HV71-legendaren Stefan Liv som tragiskt omkom i en flygolycka i september 2011. Pappa Stefan är ansedd som en av Elitserien/SHL:s bästa målvakter någonsin och vann SM-guld med HV71 2004, 2008 och 2010. Stefan Liv var även med och vann både OS-guld och VM-guld med Tre Kronor 2006. Stefans tröja hänger i taket av Husqvarna Garden och nummer 1 är pensionerat i Jönköpingsklubben.

Sonen Herman inledde sin hockeykarriär i HV71 men lämnade sedan för spel i Örebro där han har tillbringat de senaste fyra åren. Han är just nu i Kanada och förbereder sig för att spela JVM med Sverige. Från och med nästa säsong uppges däremot Herman Liv återvända till moderklubben HV71 igen.

Source: Herman Liv @ Elite Prospects