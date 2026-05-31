Blackhawks legendar död – blev 81 år

Chicago Blackhawks-profilen Dennis Hull har gått bort.

Kanadensaren gjorde totalt 13 säsonger i Blackhawks under 60- och 70-talet.

I torsdags kom beskedet att Claude Lemeiux lämnat oss. Nu kommer nästa sorgliga besked. Chicago Blackhawks meddelar idag att forwards-legendaren Dennis Hull har gått bort.

– Vi är väldigt ledsna över att ha hört om Dennis Hulls bortgång tidigare i morse. Dennis hade en framstående karriär byggd på hans målskicklighet och konsekvens, och lämnade bestående avtryck inte bara till Blackhawks utan också till själva sporten, säger Blackhawks vd, Danny Wirtz, till klubbens hemsida.

Hull, vars bror Bobby Hull är mer känd för den breda hockeypubliken, gjorde 654 poäng på 959 matcher under sin NHL-karriär, som han spenderade i Chicago i 13 av 14 säsonger innan han avslutade i Detroit Red Wings säsongen 77/78.

– Dennis, känd i ligan för sin enorma skicklighet, tuffhet och intelligens, var lika dominant på isen som han var älskad utanför. Han använde ofta sin skarpa kvickhet och humor för att hålla omklädningsrummet avslappnat, medan hans värme och ödmjukhet fick alla han mötte att känna sig välkomna, säger Wirtz.

– Å familjen Wirtz och hela Blackhawks-organisationens vägnar framför vi våra djupaste kondoleanser till Dennis familj, vänner och lagkamrater, och de många fans som avgudade honom.

