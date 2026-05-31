Hon vinner Eliteprospects Award 2026

Hon vann priset redan som 17-åring. Nu står det klart att Ebba Hedqvist vinner Eliteprospects Awards för andra gången när hon tilldelas 2026 års upplaga av priset till SDHL:s bästa junior.

För åttonde gången har hockeysverige.se i samarbete med eliteprospects.com haft äran att dela ut priset till SDHL:s bästa junior. Det vill säga eliteprospects award.



Tidigare vinnare:

2019 Maja Nylén-Persson Brynäs

2020 Maja Nylén-Persson Brynäs

2021 Josefin Bouveng Brynäs

2022 Linnea Johansson Linköping

2023 Hilda Svensson HV71

2024 Ebba Hedqvist MoDo

2025 Hilda Svensson HV71



Årets jury bestod av Pernilla Winberg, Johan Schillgard, Uffe Lundberg, Andreas Karlsson, Maria Rooth, Måns Karlsson, Ylva Martinsen, Valentina Lizana, Apollonia Mälarberg, Hanna Rylander, Rebecca Stenberg, Sophie Johansson och Ronnie Rönnkvist.



Hockeysverige.se och Valentina Lizana åkte hem till Ebba Hedqvist för att överraska henne och dela ut priset.

Vi möttes också av pappa Ola som hållit det hemligt för sin dotter att vi var på väg så vi möttes av en mycket överraskad 19-åring.

Efter överlämnandet av priset slog hockeysverige.se sig med Ebba Hedqvist för en kort intervju.



— Jättekul såklart. När jag ser till vilka spelare som fått det innan så är alla väldigt bra spelare.



Det betyder också att jag har gjort något bra, vilket är jättekul, säger Ebba Hedqvist som själv skulle gett priset till sin kompis från tiden i MoDo.



— Mira Hallin. Jag tycker att hon alltid gör ett väldigt bra jobb även om inte alltid fått ut allt poängmässigt. Jag tycker att hon bidrar väldigt mycket till laget.

Dessutom är hon en väldigt duktig skridskoåkare. Framför allt har hon varit riktigt bra i landslaget.



Ebba Hedqvist har den här säsongen svarat för 13 mål och totalt 27 poäng på 35 matcher.



— Det har varit en rolig säsong med OS mitt i så den var väldigt speciell. Det är också den säsong jag har tagit kliv samtidigt som det varit min poängbästa säsong.

— Samtidigt har MoDo:s säsong har varit lite upp och både prestations och resultatmässigt.



Ebba Hedqvist hade även ett speciellt OS.

— Det var en otrolig upplevelse och vi gick väldigt långt. Synd att vi inte kunde ta medaljen vi längtat efter. Det var lite snopet, men väldigt kul turnering.

— För min personliga del blev jag sjuk på för-lägret vilket var lite synd, men jag kunde kämpa mig tillbaka. Kul att jag kunde spela lite grann i alla fall.



Påverkade sjukdomen din prestation?

— Ja, jag fick någon halsfluss, kunde inte äta på två dagar och inlåst på rummet under en vecka.

— Det var också mycket mentalt ”Kommer jag kunna spela nu eller hur blir det?” När jag väl kom tillbaka tycker jag ändå att det gick bra.

Prisutdelare Valentina Lizana tillsammans med årets vinnare av Eltieprospects Award Ebba Hedqvist.

Foto: Bildbyrån



Ebba Hedqvist lämnar Modo för Luleå

Ebba Hedqvist kommer kommande säsong spela för Luleå och lämnar därmed MoDo, vilken är den klubb hon mer eller mindre har växt upp i.



— MoDo har betytt jättemycket. Det är där jag började min seniorkarriär och har utvecklats mest efter juniortiden med killarna. MoDo kommer alltid betyda jättemycket för mig.



Vad ligger bakom beslutet att flytta upp till Luleå?

— Framför allt att jag behöver någonting nytt. Jag har varit i MoDo under fem säsonger och det har varit fantastiskt.

— Jag kände att nu behöver jag komma till en ny miljö och utmana mig själv både personlighetsmässigt och i hockeyn.



Luleå har inte vunnit guld senaste två säsongerna, vad talar för att klubben ska kliva upp på högsta tronen igen kommande säsong?

— Det är en väldigt bra miljö där upp. Jag har bara varit där under två veckor, men jag

kände direkt att Luleå är en hårt jobbande klubb som satsar på damerna. Jag tror

väldigt hårt på klubben.



I SHL laget spelar dessutom hennes bror Isac Hedqvist.



— Det betyder såklart mycket. Vi bor bara rätt över gatan från varandra så det känns

skönt och som en trygghet att jag har någon där som är min familj.



Dessutom tar Ebba Hedqvist över hans lägenhet i Luleå.



— Ja, med det har bott en däremellan. Jag firade hans guld i den lägenheten så jag

hoppas att få fira ett till där.



Kan det rent av bli så att syskonen Hedqvist spelar hem två SM-guld till Luleå

kommande säsong?

— (Skratt) Det får vi väl hoppas och är målet för oss båda. Det hade varit otroligt kul,

så vi går väl för det.

Valentina Lizana om pristagaren:

— Ebba är en väldigt talangfull spelare, otroligt skicklig. En artist brukar jag säga när jag kollar på henne. Det är otroligt roligt att se henne där ute på planen.

— Framför allt har hon ett hockey-iq som är, enligt mig, bäst i Sverige idag. Hur hon hittar passningar genom motståndare. Dessutom är hon målskytt, så hon har väldigt många bitar.