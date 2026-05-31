Avslutar karriären – för att bli polis

HV71:s Maja Beverin lägger skridskorna på hyllan. Nu siktar hon på att bli polis.

– Ser fram emot nästa kapitel i livet, säger hon till klubbens hemsida.

Maja Beverin avslutar sin elitkarriär.

24-årige HV-produkten Maja Beverin har hunnit med hela åtta säsonger i SDHL med Frölunda (där det blev SM-guld 2025) och HV71.

Fler än så blir det dock inte. Under söndagen meddelar hon och klubben att karriären är över. Istället kommer Beverin att satsa på sin civila karriär där hon kommer utbilda sig till polis.

– Jag är otroligt tacksam för att få avsluta karriären där allting en gång började – i klubben som alltid kommer ha en speciell plats i mitt hjärta. Tack för alla minnen, människor och lärdomar som format mig längs vägen. Nu ser jag med glädje och förväntat fram emot nästa kapitel i livet, där studier och nya spännande utmaningar väntar, säger Maja Beverin.

– Det känns självklart tråkigt att Maja väljer att avsluta sin spelarkarriär, men samtidigt har vi stor respekt för hennes beslut och den väg hon valt framåt. Maja har under många år lagt ner ett stort arbete och engagemang på sin hockey och vi vill rikta ett stort tack till henne för allt hon bidragit med, både på och utanför isen. När en dörr stängs öppnas ofta nya möjligheter, och vi kommer fortsätta ha en dialog med Maja kring en möjlig framtida roll som ledare i föreningen, säger sportchefen Alexander Hanning.

