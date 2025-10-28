Juniorkronorna får tuffast möjliga uppladdning inför JVM i Minnesota. Detta i form av två träningsmatcher mot Kanada – i Kanada – inför turneringsstarten den 26 december.

Kanada och Sverige får se mycket av varandra inför JVM i Minnesota.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Nästa vecka kliver Juniorkronorna in i sin sista turnering innan JVM. Detta i form av en femnationsturnering i Piestany, Slovakien, där man möter Tjeckien, Schweiz och Finland utöver värdnationen.

Utöver det kommer det svenska JVM-laget även att få några rejäla genomkörare innan turneringen i St. Paul och Minneapolis. På schemat kommer laget nämligen att ha tre träningsmatcher inbokade innan jul. Till att börja med handlar det om ett dubbelmöte med Kanada nätterna mot den 18 respektive 21 december, samt ytterligare en match mot Schweiz natten mot julafton.

Matcherna mot Kanada spelas i Kanada. Den första i Kitchener Memorial Auditorium, där OHL-laget Kitchener Rangers huserar, och den andra i Canada Life Place i London, hemmaarena för de regerande Memorial Cup-mästarna London Knights. Samma lag som den kanadensiska förbundskaptenen Dale Hunter coachar till vardags.

Efter matcherna mot Kanada beger sig sedan Juniorkronorna vidare till Minnesota där man möter Schweiz i Rochester i den sista träningsmatchen.

Juniorkronorna inleder JVM 2026 med att ställas mot Slovakien i premiären den 26 december.

Sveriges träningsmatcher inför JVM 2026

18 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (Kitchener, Ontario)

21 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (London, Ontario)

24 december mot Schweiz: 02:00 svensk tid (Rochester, Minnesota)

Sveriges gruppspelsmatcher i JVM 2026