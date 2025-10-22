Casper Juustovaara Karlsson, 17, och William Håkansson, 18, tas ut till Juniorkronorna/Team 20 herr.

Luleå-duon debuterar därmed samlingen innan JVM drar i gång i december.

Får chansen i sista samlingen Foto: Bildbyrån

Draftåret närmar sig för Viggo Björck, Ivar Stenberg och Luleå-duon William Håkansson och Casper Juustovaara Karlsson som imponerar för sina respektive lag i SHL. Nu står det klart att alla fyra är uttagna till JVM-förberedande samlingen som väntar i början av november.

Till femnationersturneringen i Piestany i Slovakien mellan 5-9 november har förbundskaptenen Magnus Hävelid valt ut 24 spelare.

Debutanterna på U20-nivå är William Håkansson och Casper Juustovaara Karlsson, båda 07:or och spelar i Luleås A-lag.

– Det är glädjande att kunna konstatera att svensk ishockey fortsätter att få fram välutbildade och duktiga ishockeyspelare på den här nivån. Jag ser fram emot att lära känna spelarna och tillsammans sätta resplanen mot JVM i Minnesota, säger Magnus Hävelid till förbundets hemsida.

Hela truppen som tagits ut

Som väntat utgörs målvaktsparet av Herman Liv och Love Härenstam, som står i Hockeyallsvenskan för Almtuna (på lån från Örebro) respektive Södertälje SK. Framåt är succéspelare som MoDos Milton Gästrin, Brynäs Lucas Pettersson och Timrås Eddie Genborg uttagna.

Totalt är tio underåriga uttagna, men inte Oskarshamns Viggo Nordlund, som gör det bra under sin utlåning från Skellefteå.

Målvakter

1. Herman Liv, Örebro HK

30. Love Härenstam, Södertälje SK

Backar

3. Felix Öhrqvist, Linköping HC

4. Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers HC

5. Oliwer Sjöström, Luleå Hockey

7. Viggo Gustafsson, HV71

9. Victor Johansson, Leksands IF

19. William Håkansson, Luleå Hockey

20. Alfons Freij, Timrå IK

24. Karl Annborn, HV71

Forwards

10. Milton Gästrin, MoDo Hockey

11. Lucas Pettersson, Brynäs IF

12. Melvin Fernström, Örebro HK

13. Liam Danielsson, Örebro HK

14. Linus Eriksson, Timrå IK

15. Ivar Stenberg, Frölunda HC

16. Anton Frondell, Djurgårdens IF

17. Valter Lindberg, Skellefteå AIK

18. Victor Eklund, Djurgårdens IF

21. Viggo Björck, Djurgårdens IF

25. Eddie Genborg, Timrå IK

26. Jack Berglund, Färjestad BK

28 Theo Stockselius, Djurgårdens IF

29. Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey