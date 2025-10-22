Luleå-duon gör debut i sista samlingen innan JVM
Följ HockeySverige på
Google news
Casper Juustovaara Karlsson, 17, och William Håkansson, 18, tas ut till Juniorkronorna/Team 20 herr.
Luleå-duon debuterar därmed samlingen innan JVM drar i gång i december.
Draftåret närmar sig för Viggo Björck, Ivar Stenberg och Luleå-duon William Håkansson och Casper Juustovaara Karlsson som imponerar för sina respektive lag i SHL. Nu står det klart att alla fyra är uttagna till JVM-förberedande samlingen som väntar i början av november.
Till femnationersturneringen i Piestany i Slovakien mellan 5-9 november har förbundskaptenen Magnus Hävelid valt ut 24 spelare.
Debutanterna på U20-nivå är William Håkansson och Casper Juustovaara Karlsson, båda 07:or och spelar i Luleås A-lag.
– Det är glädjande att kunna konstatera att svensk ishockey fortsätter att få fram välutbildade och duktiga ishockeyspelare på den här nivån. Jag ser fram emot att lära känna spelarna och tillsammans sätta resplanen mot JVM i Minnesota, säger Magnus Hävelid till förbundets hemsida.
Hela truppen som tagits ut
Som väntat utgörs målvaktsparet av Herman Liv och Love Härenstam, som står i Hockeyallsvenskan för Almtuna (på lån från Örebro) respektive Södertälje SK. Framåt är succéspelare som MoDos Milton Gästrin, Brynäs Lucas Pettersson och Timrås Eddie Genborg uttagna.
Totalt är tio underåriga uttagna, men inte Oskarshamns Viggo Nordlund, som gör det bra under sin utlåning från Skellefteå.
Målvakter
1. Herman Liv, Örebro HK
30. Love Härenstam, Södertälje SK
Backar
3. Felix Öhrqvist, Linköping HC
4. Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers HC
5. Oliwer Sjöström, Luleå Hockey
7. Viggo Gustafsson, HV71
9. Victor Johansson, Leksands IF
19. William Håkansson, Luleå Hockey
20. Alfons Freij, Timrå IK
24. Karl Annborn, HV71
Forwards
10. Milton Gästrin, MoDo Hockey
11. Lucas Pettersson, Brynäs IF
12. Melvin Fernström, Örebro HK
13. Liam Danielsson, Örebro HK
14. Linus Eriksson, Timrå IK
15. Ivar Stenberg, Frölunda HC
16. Anton Frondell, Djurgårdens IF
17. Valter Lindberg, Skellefteå AIK
18. Victor Eklund, Djurgårdens IF
21. Viggo Björck, Djurgårdens IF
25. Eddie Genborg, Timrå IK
26. Jack Berglund, Färjestad BK
28 Theo Stockselius, Djurgårdens IF
29. Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey
Den här artikeln handlar om: