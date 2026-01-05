Mentala övertaget: ”Ska inte jinxa något, men…”

Sverige eller Tjeckien? Oavsett segrare i JVM-finalen kommer en lång guldtorka att ta slut. Men i ryggen har det svenska lägret med sig ett gott minne.

– Ja, då vann vi ju. Jag ska väl inte jinxa något nu, men vi känner många av de killarna och har mött dem i många år, säger Milton Gästrin om matchen i U18-VM.

Milton Gästrin och Tjeckiens JVM-målvakt Michal Orsulak. Foto: Simon Eld och Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

2024, när Sverige senaste spelade final i Junior-VM, var det USA som klev av isen som de stora vinnarna – i Göteborg. Siffrorna skrevs till 2–6 och Magnus Hävelid kunde konstatera att hans gäng inte riktigt räckte hela vägen fram.

Nu är det dags för en ny final, där förbundskapten hoppas kunna stå på andra sidan.

– Såklart blir det väldigt spännande. Kul att få uppleva en final igen. Samtidigt som jag säger det känner jag lite personlig revanschlusta från Göteborg. Jag är väl medveten om att det är en ny match, helt ny grupp, helt nytt motstånd, men det man vill förmedla till spelarna är att ta vara på tillfället. Man behöver göra personbästa, även vi som lag. Det här lilla, lilla extra. Jag hoppas vi har det i oss idag, säger han om känslorna efter spelarmötet inför det stora avgörandet i Minnesota.

Du nämner revanschlustan, vad skulle det betyda för dig att stå på rätt sida den här gången?

– Då tänker jag också för svensk hockeys skull. Vi har två guld på 50 år… vinna är vinna. Andra finalen på tre år tycker jag också är bra för svensk hockey om man tänker på helheten, men någonstans behöver vi bryta den där barriären. Det är det som är drivkraften. Personligen drivs jag inte av den revanschen, utan det är mer med gruppen här och nu, att vi känner att vi kan vrida ur tröjan riktigt, riktigt ordentligt. Då vet jag också att vi har en stor chans.

Milton Gästrin: ”Tjeckien passar oss bra”

Men på andra sidan står ett Tjeckien som är minst lika hungriga. Medan Sverige väntat sedan 2012 på att jubla har de nämligen stått ut sedan 2001.

– Jag tror att Tjeckien passar oss bra. Vi har spelat bra mot dem förut och jag tror att vi har goda chanser, säger Milton Gästrin när han möter media, och utvecklar.

– Deras sätt att spela är ganska likt vårt sätt att spela. Och jag kan tycka att vi har ett gäng vassare spelare som kan utnyttja det. Det känns som att vi har fördel i de delarna.

Kollade ni på deras semifinal mot Kanada igår?

– Ja, direkt när man kom hem var det bara att slå på den matchen. Det var riktigt spännande, och tung match för dem. Jag tror att vi kan dra nytta av det, att de hade den senare matchen. Det är till vår fördel.

Vad skulle det betyda att vinna idag?

– Allt. Det är en del av målet med säsongen. Det hade betytt otroligt mycket, säger Gästrin.

– Det skulle betyda sjukt mycket att redan som 18-åring få vinna det här. Det är sjukt stort. Vi ska göra allt för att ta hem det, tillägger även Loke Krantz senare.

Körde över Tjeckien i U18-VM: ”Ska inte jinxa”

Just Gästrin var även en av spelarna som så sent som i april mötte många av de tjeckiska spelarna i U18-VM. En match som slutade 7–3.

– Ja, då vann vi ju. Jag ska väl inte jinxa något nu, men vi känner många av de killarna och har mött dem i många år. Jag tror att det blir bra, säger MoDo-talangen och fortsätter om hur Sverige då tvingade fram ett tidigt målvaktsbyte mot Tjeckiens JVM-målvakt Michal Orsulak.

– Jo, det gäller att testa honom. Vi testade Rimpinen direkt och fick ju bra svar. Det gäller bara att skjuta i första bytena direkt igen.

Står du fast vid ditt tidigare tips om att Juustovaara blir den som avgör för er?

– Ja, faktiskt. Idag sätter han dit den. Jag tror att det blir en tajt match, men han får läget, har lite ”poise” och så blir det bra.

Nedsläpp sker 02.30, svensk tid, men Gästrin menar att det ska vara självklart för tittarna i Sverige att slå på TV:n.

– Ja, det måste de göra. Det finns inget annat. Så är det bara, säger han.

Magnus, upplever du att killarna njuter av den här situationen?

– Ja, jag upplever det så. Även de är i den här lilla bubblan. Med det sagt ska vi njuta och sen ska vi maximera våra potentialer, vi som lag också. Vi ska ta tillvara på det tillsammans.