Frölundatalangens dubbel räckte inte – Danmark åker ur JVM

Danmark tvingas lämna JVM:s toppdivision. På fredagen förlorade man nedflyttningsmatchen mot Tyskland med 8–4 – trots Frölundatalangen Mads Kongsbak Klyvøs två mål. Nu ersätts danskarna av Norge i kommande års turnering,

Mads Kongsbak Klyvø och Danmark åker ut ur JVM:s toppdivision. Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Vinna eller försvinna.

Det var verkligheten som spelarna i Danmark och Tyskland ställdes inför i JVM:s nedflyttningsmatch under fredagen. Ett nederlag innebär nedflyttning till andradivisionen medan en vinst är lika med spel i nästa års turnering i Edmonton och Red Deer i Kanada.

Och det blir Tyskland som får stanna i toppdivisionen.

I ödesmatchen besegrar de nykomlingen Danmark med 8–4. Tyskarna gick fram till en tidig 2–0-ledning och danskarna tvingades jaga matchen igenom. I den andra perioden lyckas de ta sig från 1–4 till 3–4, men därefter fanns inte orken att ta sig hela vägen ikapp. Segerrycket kom i tredje perioden när tyskarna går loss till 6–3 via två snabba mål.

Två mål och tre poäng av Mads Kongsbak Klyvø

I Danmark utmärkte sig Frölundas Florida Panthers-draftade forward Mads Konsgbak Klyvø med två mål och en assist. 18-åringen, som gått skadad stora delar av säsongen, lämnar turneringen med fyra poäng (3+1) på fem matcher.

Dustin Willhöft och Lenny Boos var poängbäst hos tyskarna med ett mål och tre assist vardera.

Danmark ersätts nu av Norge i JVM:s toppgrupp kommande säsong. Detta sedan norrmännen kvalat sig uppåt via seger i andradivisionens kval i Slovenien förra månaden.

Tyskland–Danmark 8–4 (2–1, 2–2, 4–1)

Första perioden: 1–0 (3.37) David Lewandowski (Dustin Willhoeft, Lenny Boos), 2–0 (7.06) Maxim Schaefer (Lenny Boos, Carlos Händel), 2–1 (17.10) Mads Klyvoe (Oliver Dejbjerg Larsen, Markus Jakobsen).

Andra perioden: 3–1 (22.08) Manuel Schams (Lenny Boos, David Lewandowski), 4–1 (24.48) Simon Seidl (Dustin Willhoeft, Carlos Haendel), 4–2 (26.28) Mads Klyvoe (Oliver Dejbjerg Larsen, Markus Jakobsen), 4–3 (30.05) Oliver Green (William Bundgaard, Oliver Dejbjerg Larsen).

Tredje perioden: 5–3 (45.04) Dustin Willhoeft (David Lewandowski, Carlos Haendel), 6–3 (50.04) Manuel Schams (Carlos Händel, Simon Seidl), 6–4 (51.21) Anton Linde (Martinus Schioldan, Mads Klyvoe), 7–4 (52.23) Lenny Boos (Maxim Schaefer, Dustin Willhoeft), 8–4 (58.57) Tobias Schwarz (Simon Seidl).