SHL-talangernas succé – skjuter Norge till JVM

Norge är tillbaka och spelar JVM 2027.

SHL-talangerna Niklas Aaram-Olsen, Mikkel Eriksen och Tinus Luc Koblar ledde laget till vinst i B-JVM.

Niklas Aaram-Olsen, Mikkel Eriksen och Tinus Luc Koblar gjorde succé i B-JVM. Foto: Bildbyrån

För första gången sedan 2024 är Norge tillbaka i JVM igen. De åkte ner till B-divisionen där de har spelat under de två senaste åren, men till 2027 kommer Norge att vara tillbaka i finrummet igen.

Norge hade vunnit fyra av fyra matcher inför lördagens avslutande omgång i B-JVM. De stod på elva poäng och jagades av Österrike på nio poäng inför de sista matcherna. Men eftersom Österrike tappade en 4-0-ledning till förlust 4-5 mot Kazakstan blev Norge klara för JVM i kavaj, redan innan sin match mot Slovenien. Trots att vinsten redan var säkrad gick Norge ut och pulveriserade Slovenien och vann med 9-2 i turneringens sista match.

Gårdagens match slutade 9-2 till Norge och flera av talangerna i Sverige levererade också. Tinus Luc Koblar (Leksand) och Mikkel Eriksen (Färjestad) stod båda för 1+1 vardera i den avgörande matchen medan Niklas Aaram Olsen (Örebro) noterades för 0+1. Mora-talangen Romeo Edvardsen Sørensen klev också fram med två mål i matchen medan den förre FBK-backen Ludvig Lafton noterades för 1+2.

SHL-talangernas poängsuccé för Norge i B-JVM

Det har varit Niklas Aaram-Olsen, Mikkel Eriksen och Tinus Luc Koblar, som alla spelat i SHL under hösten, som har lett vägen för Norge under B-JVM. De stod för tio poäng vardera under turneringens fem matcher där Aaram-Olsen gjorde 6+4, Koblar stod för 5+5 och Eriksen noterades för 3+7. Trion är alla underåriga, där Koblar och Eriksen är födda 2007 och Aaram-Olsen är född 2008, och de skulle således också kunna vara med och spela JVM för Norge nästa år.

Det är också flera spelare i Norges lag som spelar juniorhockey i Sverige. De är målvakten Maximilliam Vatn Aas (Färjestad), backarna Victor Engebråten Kopperstad (Mora) och Bård Valstad Solheim (MoDo) samt forwards Ludvik Kind Bakkevig (Malmö), Rasmus Olsen Brekke (Skellefteå), Mattias Hansen (Brynäs), Linus Paulsen Morken (MoDo) och Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Mora).

