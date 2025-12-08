Kanadas smäll: Tilltänkta stjärnan missar JVM
Berkly Catton har gjort 21 NHL-matcher den här säsongen för Seattle Kraken. Nu står det klart att forwarden missar junior-VM med en skada.
Kanada hade en förhoppning om att få med Berkly Catton i junior-VM. Den har nu grusats efter att han dragit på sig en överkroppskada som kommer hålla honom borta från spel i ett par veckor. Förra säsongen gjorde 19-åringen en assist på fem matcher i JVM.
Det här året var tanken att han skulle vara en ledande spelare i laget. Men så blir det alltså inte.
Utan Kanada får istället förlita sig på andra spelare. De har fortfarande en förhoppning om att få med Sam Dickinson, till vardags i San José Sharks.
Berkly Catton har gjort fem assist på 21 matcher i NHL den här säsongen. Han draftades som nummer åtta av Seattle Kraken 2024.
Här hittar du hela Kanadas trupp till junior-VM.
Den här artikeln handlar om: