Kanadas smäll: Tilltänkta stjärnan missar JVM

Berkly Catton har gjort 21 NHL-matcher den här säsongen för Seattle Kraken. Nu står det klart att forwarden missar junior-VM med en skada.

Foto: Steven Bisig-Imagn Images.

Kanada hade en förhoppning om att få med Berkly Catton i junior-VM. Den har nu grusats efter att han dragit på sig en överkroppskada som kommer hålla honom borta från spel i ett par veckor. Förra säsongen gjorde 19-åringen en assist på fem matcher i JVM.

Det här året var tanken att han skulle vara en ledande spelare i laget. Men så blir det alltså inte.

#SeaKraken forward Berkly Catton will be out week to week with an upper body injury. — Seattle Kraken PR (@SeattleKrakenPR) December 8, 2025

Utan Kanada får istället förlita sig på andra spelare. De har fortfarande en förhoppning om att få med Sam Dickinson, till vardags i San José Sharks.

Berkly Catton har gjort fem assist på 21 matcher i NHL den här säsongen. Han draftades som nummer åtta av Seattle Kraken 2024.

Här hittar du hela Kanadas trupp till junior-VM.

Source: Berkly Catton @ Elite Prospects