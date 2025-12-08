Kanada har tagit ut sin trupp till junior-VM. I laget återfinns flera supertalanger, däribland Michael Misa och den förväntade draftettan Gavin McKenna.

Michael Misa tar plats i Kanadas trupp till junior-VM.

Foto: Brad Penner-Imagn Images.

Storfavoriten i junior-VM har spänt musklerna och tagit ut ett extremt talangfullt lag. Kanada kommer som vanligt med stora namn och i år finns det toppspelare på varje position. Deras förstemålvakt från förra året, Carter George, återvänder. Samtidigt som han backas upp av Jack Ivankovic, född 2007, som har kommit fram som en av de bästa i sin årskull.

På backsidan är det stora namnet Zayne Parekh. Men även Keaton Verhoeff, född 2008, är extremt spännande. Han tippas just nu gå topp tre i draften till våren.

Framåt är det Tij Iginla, Michael Misa, Porter Martone, Gavin McKenna och Brady Martin som sticker ut mest.

Både Martone och McKenna var med förra året när Kanada förlorade kvartsfinalen mot Tjeckien. I truppen som nu har tagits ut kommer ett par namn att skalas bort innan turneringen börjar.

Kanadas trupp till junior-VM

Målvakter:

Carter George, Los Angeles Kings

Jack Ivankovic, Nashville Predators

Joshua Ravensbergen, San José Sharks

Backar:

Kashawn Aitcheson, New York Islanders

Jackson Smith, Columbus Blue Jackets

Harrison Brunicke, Pittsburgh Penguins

Carson Carels, 2026 NHL draft

Cameron Reid, Nashville Predators

Ethan MacKenzie, odraftad

Ben Danford, Toronto Maple Leafs

Zayne Parekh, Calgary Flames

Keaton Verhoeff, 2026 NHL draft

Forwards:

Michael Misa, San José Sharks

Braeden Cootes, Vancouver Canucks

Gavin McKenna, 2026 NHL draft

Tij Iginla, Utah Mammoth

Carter Bear, Detroit Red Wings

Jake O’Brien, Seattle Kraken

Jett Luchanko, Philadelphia Flyers

Cole Reschny, Calgary Flames

Porter Martone, Philadelphia Flyers

Sam O’Reilly, Edmonton Oilers

Liam Greentree, Los Angeles Kings

Caleb Desnoyers, Utah Mammoth

Cole Beaudoin, Utah Mammoth

Brady Martin, Nashville Predators

Michael Hage, Montréal Canadiens