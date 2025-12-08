Här är Kanadas trupp till junior-VM
Kanada har tagit ut sin trupp till junior-VM. I laget återfinns flera supertalanger, däribland Michael Misa och den förväntade draftettan Gavin McKenna.
Storfavoriten i junior-VM har spänt musklerna och tagit ut ett extremt talangfullt lag. Kanada kommer som vanligt med stora namn och i år finns det toppspelare på varje position. Deras förstemålvakt från förra året, Carter George, återvänder. Samtidigt som han backas upp av Jack Ivankovic, född 2007, som har kommit fram som en av de bästa i sin årskull.
På backsidan är det stora namnet Zayne Parekh. Men även Keaton Verhoeff, född 2008, är extremt spännande. Han tippas just nu gå topp tre i draften till våren.
Framåt är det Tij Iginla, Michael Misa, Porter Martone, Gavin McKenna och Brady Martin som sticker ut mest.
Både Martone och McKenna var med förra året när Kanada förlorade kvartsfinalen mot Tjeckien. I truppen som nu har tagits ut kommer ett par namn att skalas bort innan turneringen börjar.
Kanadas trupp till junior-VM
Målvakter:
Carter George, Los Angeles Kings
Jack Ivankovic, Nashville Predators
Joshua Ravensbergen, San José Sharks
Backar:
Kashawn Aitcheson, New York Islanders
Jackson Smith, Columbus Blue Jackets
Harrison Brunicke, Pittsburgh Penguins
Carson Carels, 2026 NHL draft
Cameron Reid, Nashville Predators
Ethan MacKenzie, odraftad
Ben Danford, Toronto Maple Leafs
Zayne Parekh, Calgary Flames
Keaton Verhoeff, 2026 NHL draft
Forwards:
Michael Misa, San José Sharks
Braeden Cootes, Vancouver Canucks
Gavin McKenna, 2026 NHL draft
Tij Iginla, Utah Mammoth
Carter Bear, Detroit Red Wings
Jake O’Brien, Seattle Kraken
Jett Luchanko, Philadelphia Flyers
Cole Reschny, Calgary Flames
Porter Martone, Philadelphia Flyers
Sam O’Reilly, Edmonton Oilers
Liam Greentree, Los Angeles Kings
Caleb Desnoyers, Utah Mammoth
Cole Beaudoin, Utah Mammoth
Brady Martin, Nashville Predators
Michael Hage, Montréal Canadiens
