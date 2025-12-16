Tyskland undvek nedflyttning från Junior-VM:s B-grupp med minsta marginal i fjol. I år ser de återigen ut att få en tuff resa. Steven Ellis analyserar ett tyskt lag som framför allt ser svaga ut i defensiven.

Tyskland väntas få svårt att ta sig vidare till kvartsfinal i JVM 2026. Foto: The Canadian Press/Alamy Live News

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och är översatt till svenska.

Tyskland har hållit sig kvar i högsta divisionen i JVM under de senaste fem åren – något som tog sin början tack vare spelare som Moritz Seider, Tim Stützle, JJ Peterka och Lukas Reichel redan 2020.

Det var utan tvekan den bästa tyska juniortruppen som någonsin satts samman. 2026 års lag är långt ifrån den kraftfulla uppställning som tog sig an hockeyvärlden i Ostrava och Třinec i Tjeckien. Ändå har de lyckats hålla sig kvar år efter år, med U18-landslaget som till och med nått kvartsfinal två gånger sedan 2022. För nationer som Tyskland kan en enda topptalang göra stor skillnad. De kan mycket väl ha en sådan spelare – även om han inte är draftaktuell förrän 2027. Mer om honom senare.

Här är en genomgång av ett tyskt lag som hoppas undvika nedflyttningsrundan i Minnesota:

Så gick det för Tyskland i JVM 2025

Tyskland har alltid ett tufft utgångsläge i JVM, och 2025 års turnering var inget undantag. De inledde med en ful 10–4-förlust mot USA innan de stramade upp spelet i en 3–1-förlust mot Finland. Mot Kanada stod tyskarna upp bra och höll dem till endast ett mål under 55 minuter (en match som visade att Kanada hade problem). Det gav tyskarna hopp inför mötet med Lettland – men där föll man med 4–3 efter förlängning, ett riktigt hjärtskärande nederlag, särskilt efter att Tyskland tagit en tidig ledning.

Förlusten skickade tyskarna till nedflyttningsrundan – en enda match där förloraren åker ur. Där lyckades Tyskland besegra Kazakstan med 4–3 tack vare ett powerplaymål drygt 15 minuter från slutet, och undvek därmed degradering till Division IA för sjätte året i rad.

Tyskland hade ett tufft JVM i Ottawa i fjol. Foto: The Canadian Press/Alamy Live News

Tysklands JVM-målvakter

Tyskland kanske inte har en framtida NHL-målvakt mellan stolparna, men de har tre stycken med stabil internationell meritlista. Alla tre spelar dessutom bra just nu, vilket inte skadar.

Efter att ha burit det tyska laget förra året – och gjort det med goda resultat – är Linus Vieillard tillbaka för en andra chans. Spokane Chiefs-målvakten har haft fullt upp under sin första säsong i Nordamerika, och scouterna har lagt märke till honom. Hans siffror är inget som sticker ut, men vid flera tillfällen har han varit anledningen till att Chiefs vunnit matcher (eller åtminstone undvikit större förluster). Han är snabb, läser spelet bra genom trafik och lär bli en av Tysklands absolut viktigaste spelare.

Lukas Stuhrmann var Tysklands målvakt i U18-VM förra året och imponerade, precis som Vieillard. Han har främst spelat i den finska U20-ligan där han stått för stabila siffror i ett svagt Roki. Han är något för liten, men väldigt tävlingsinriktad och verkar hantera press bra. Lennart Neiße var reservmålvakt förra året och en viktig anledning till att Tyskland kvalificerade sig till A-VM på U18-nivå 2025. Han tog det ovanliga steget från Junior B-hockey i Ontario till proffshockey i Tyskland, och har varit bra i andraligan DEL2.

Tysklands JVM-backar

Detta är, utan tvekan, Tysklands svagaste lagdel. Djupet är begränsat och, ärligt talat, är de inte tillräckligt snabba för ett sådant här turneringsformat. Precis som i fjol kretsar backsidan kring den tidigare Malmö Redhawks-backen Carlos Händel (Montreal Canadiens). Han var stabil förra året och följde upp det med en stark turnering som lagkapten i U18-VM. Han kommer aldrig bli någon offensiv stjärna (han ligger på cirka 30-poängstakt i QMJHL), men han kan stänga ner större motståndare och vet hur man driver ett powerplay. Defensivt är Händels spel på en bra nivå. Vissa scouter tvivlar på hans NHL-framtid, men i en turnering som denna är han helt avgörande för Tysklands chanser.

Den tidigare Malmö Redhawks-backen Carlos Händel är Tysklands stora backstjärna. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Resten av backlinjen är rejäl storleksmässigt, med Max Bleicher som enda back under 180 cm. Bleicher gjorde ett starkt U18-VM med gott spelsinne och fina puckfärdigheter. Max Hense (191 cm) spelar gärna fysiskt, även om hans spel främst handlar om att stänga ner motståndare. Han hade det tufft stundtals i fjol, men spelet är mer moget under hans andra säsong i BCHL med Trail Smoke Eaters. Fabio Kose väntas bli den stora tuffingen på blålinjen, särskilt efter en lovande första halva mot seniorer i högsta tyska ligan.

Proffsrutin skadar aldrig, och Moritz Kretzschmar har spelat både i DEL och DEL2 under 2025/26. Han kan bidra med lugn bredvid spelare som Händel eller Bleicher. Nick Mähler och Finn Serikow kan stå för fysik, medan Manuel Schams blockerar skott och dödar utvisningar.

Tysklands JVM-forwards

Tyskarna har flera bekanta namn för den som följer internationella juniorturneringar. Det de saknar är dock en tydlig spetsspelare – någon med ren offensiv spets och förmågan att dominera byten.

Kan det vara 2009-födde Max Penkin? Den 16-årige forwarden ses allmänt som nästa stora tyska topprospekt och gör redan avtryck mot seniorer i DEL. Lägg därtill starka siffror mot U20-motstånd och omfattande landslagserfarenhet, och meritlistan är imponerande för hans ålder.

Bland NHL-talangerna kommer både David Lewandowski (Edmonton Oilers) och Maxim Schäfer (Washington Capitals) få stort ansvar. Lewandowski har varit produktiv i WHL, främst som framspelare. Ger man honom en målskytt att jobba med kan det bli magi. Schäfer är en favorit i den digitala scoutingvärlden, och det är lätt att förstå varför. Han är 193 cm lång, rörlig och i princip omöjlig att flytta bort framför mål. Till skillnad från många stora forwards spelar han inte särskilt fysiskt – istället slår han sina motståndare med fart och rörlighet. Han är extremt svår att knuffa undan runt kassen och har ett skott med kraft nog att göra honom riktigt farlig.

David Lewandowski är ett av Tysklands främsta anfallsvapen. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Elias Schneider tog klivet till Shawinigan Cataractes i QMJHL och blev direkt en av lagets ledande forwards. Han har ett okej skott, men det är hans energi och vilja att jaga puckar över hela isen som gör honom farlig. Jag förväntar mig att han blir Tysklands förstacenter – om inte Penkin har ett helt extraordinärt förturneringsspel.

En av de mest imponerande spelarna i U18-VM 2025 var den lille men kvicke Dustin Willhöft. Han noterades för fem poäng under en tre matcher lång period och visade sig nästan för hal för ens turneringens bästa backar. Men hur står sig en 170 cm lång forward mot de stora backarna från USA eller Sverige? Oavsett vilket bör han bli en av Tysklands mest tongivande forwards. Willhöft spelade bra tillsammans med Gustavs Griva under 2024/25, både internationellt och i klubblag. Griva får klara sig utan sin tvillingbror Rihards, som inte är med i truppen – men som tur är har Gustavs energi nog för två.

Bland breddspelarna finns Nick Maul, som inte bara har ett bra namn utan också en stark arbetsmoral, något han visade redan förra året. Elias Pul har inte producerat särskilt mycket i WHL, men han är pålitlig defensivt. Simon Seidl såg stabil ut i turneringen i fjol och har samlat på sig gott om proffserfarenhet den här säsongen.

Förväntningar på Tyskland i JVM 2026

Tyskarna sätts på prov direkt i Grupp A, inte minst i öppningsmatchen mot USA. Samtidigt får de värdefull matchträning genom försäsongsmöten med Finland och USA. Matcherna mot Slovakien och Schweiz är mer överkomliga, men där har de inte råd att tappa poäng. Om det krävs bör Tyskland kunna mäta sig med Danmark i en eventuell nedflyttningsmatch, men målet är att ta sig vidare till kvartsfinal och slippa den pressen.

Tysklands spelschema i JVM 2026

20 december vs Finland – 02.00 (träningsmatch)

21 december vs USA – 23.00 (träningsmatch)

27 december vs USA – 00.00

27 december vs Slovakien – 20.00

29 december vs Sverige – 20.00

30 december vs Schweiz – 20.00

NHL-talanger i Tysklands JVM-trupp

Back:

Carlos Händel (Montreal Canadiens)

Forwards:

David Lewandowski (Edmonton Oilers)

Maxim Schäfer (Washington Capitals)

Tysklands trupp till Junior-VM 2026

