Här är Tysklands trupp till JVM 2025/2026
Följ HockeySverige på
Google news
Tyskland spelar i Sveriges grupp i JVM 2025/2026. Nu har man tagit ut sitt lag till turneringen.
Två år i rad har Tyskland klarat sig kvar i A-gruppen av JVM via kvalspel. De har slutat sist i sin grupp båda åren och därmed missat kvartsfinal. Dessförinnan gick man emellertid till kvarten tre år i följd.
Nu hoppas Tyskland på att gå dit igen. De spelar i samma grupp som USA, Sverige, Slovakien och Schweiz och möter Juniorkronorna den 29:e december klockan 19:00.
Nu har den mångårige förbundskaptenen Tobias Abstreiter tagit ut sin bruttotrupp. Den består av tre målvakter, åtta backar och 15 forwards vilket innebär att två åtminstone en spelare behöver gallras bort innan turneringsstarten.
I laget finns tre NHL-draftade spelare: Backen Carlos Händel (valdes av Montréal i sjätterunan), samt forwards David Lewandowski (valdes av Edmonton i fjärderundan) och Maxim Schäfer (Valdes av Washington i tredjerundan). Samtliga dessa var med redan ifjol, trots att de är födda 2007 och de äldsta spelarna i turneringen då var födda 2005.
Tysklands trupp i JVM 2025/2026
Målvakter
Lennart Neiße
Lukas Stuhrmann
Linus Vieillard
Backar
Max Bleicher
Carlos Händel
Max Hense
Fabio Kose
Moritz Kretzschmar
Nick Mähler
Manuel Schams
Finn Serikow
Forwards
Lenny Boos
Maximilian Brunner
Gustavs Griva
Timo Kose
David Lewandowski
Nick Maul
Max Penkin
Elias Pul
Clemens Sager
Maxim Schäfer
Elias Schneider
Tim Schütz
Tobias Schwarz
Simon Seidl
Dustin Willhöft
Den här artikeln handlar om: