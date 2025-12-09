Här är Tysklands trupp till JVM 2025/2026

Tyskland spelar i Sveriges grupp i JVM 2025/2026. Nu har man tagit ut sitt lag till turneringen.

Maxim Schäfer är med för andra året i rad.

Foto: Bildbyrån.

Två år i rad har Tyskland klarat sig kvar i A-gruppen av JVM via kvalspel. De har slutat sist i sin grupp båda åren och därmed missat kvartsfinal. Dessförinnan gick man emellertid till kvarten tre år i följd.

Nu hoppas Tyskland på att gå dit igen. De spelar i samma grupp som USA, Sverige, Slovakien och Schweiz och möter Juniorkronorna den 29:e december klockan 19:00.

Nu har den mångårige förbundskaptenen Tobias Abstreiter tagit ut sin bruttotrupp. Den består av tre målvakter, åtta backar och 15 forwards vilket innebär att två åtminstone en spelare behöver gallras bort innan turneringsstarten.

I laget finns tre NHL-draftade spelare: Backen Carlos Händel (valdes av Montréal i sjätterunan), samt forwards David Lewandowski (valdes av Edmonton i fjärderundan) och Maxim Schäfer (Valdes av Washington i tredjerundan). Samtliga dessa var med redan ifjol, trots att de är födda 2007 och de äldsta spelarna i turneringen då var födda 2005.

Tysklands trupp i JVM 2025/2026

Målvakter

Lennart Neiße

Lukas Stuhrmann

Linus Vieillard

Backar

Max Bleicher

Carlos Händel

Max Hense

Fabio Kose

Moritz Kretzschmar

Nick Mähler

Manuel Schams

Finn Serikow

Forwards

Lenny Boos

Maximilian Brunner

Gustavs Griva

Timo Kose

David Lewandowski

Nick Maul

Max Penkin

Elias Pul

Clemens Sager

Maxim Schäfer

Elias Schneider

Tim Schütz

Tobias Schwarz

Simon Seidl

Dustin Willhöft