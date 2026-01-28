Oskarshamn har plockat in två nyförvärv – och släppt två spelare – de senaste dagarna. Men riktigt ännu är inte Arsi Piispanen klar.

— Vi är tolv forwards just nu. Så vi hoppas hitta en till forward i alla fall som kan förstärka, säger sportchefen.

Arsi Piispanen och Oskarshamn letar nyförvärv.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Som tabellsexa förbereder Oskarshamn sig på ett slutspel. Med ett par veckor kvar till deadline kommer det också fortsätta ske förändringar i truppen. De senaste dagarna har det skett en rockad i laget där två spelare har anslutit och två har lämnat.

Till exempel lånades Wille Johansson in från Färjestad samtidigt som forwarden Lukas Vesterlund lämnade för Almtuna. Åt andra hållet gick då Ludvig Georgsson som plockades in efter att Isac Jonsson släppts till Mora. En back och en forward in, en back och en forward ut.

— Det är lite småjusteringar som vi gjorde där. Det var en diskussion om hur vi skulle göra det. Vi behövde förstärka laget lite och sen hade vi spelare som vi inte hade fått ut deras potential riktigt. Då kände jag att det var bra att försöka få in några andra killar, berättar Arsi Piispanen.

Vad hoppas du att nyförvärven kommer få för effekt på laget?

— Ludvig Georgsson är en stor back som gjort det delvis väldigt bra i Almtuna. Jag har följt honom länge och varit intresserad. Vi kommer få en stabil tvåvägsback som kan spela bra med pucken. Bra storlek och kan bli fysisk också. Jag hoppas att vi får en bra back därför skrev vi ett längre avtal med honom. Vi tror på utvecklingen han kommer få hos oss, säger sportchefen och fortsätter:

— Wille har hamnat lite i kläm i Färjestad efter att ha gjort junioråren där, sen är ju konkurrensen i A-laget där tuff. Han behöver spela och vi tror det här är rätt nivå för honom i dagsläget. En stabil och användbar spelare i alla spelformer.

Läs även: Arsi Piispanen om framtiden för Victor Johansson och Herman Träff

Oskarshamn öppnar för fler nyförvärv

Oskarshamn har varit jämna under säsongen men inte riktigt hittat den där toppnivån. De har haft problem med att vinna flera matcher i rad och ligger just nu en poäng före Mora som innehar den första play-in-platsen. Samtidigt har Oskarshamn en match mindre spelad.

Hur är statusen på lagbygget?

— Statusen är bra. Vi har en fin trupp och utvecklats under säsongen. Vi har hittat en fin stabilitet senaste tiden med hur vi spelar hockey men vi hoppas kunna höja högstanivån. Lägstanivån har vi höjt under säsongens gång. Det är en bra och välmående grupp som jobbar hårt.

Trots rockaden tidigare i veckan är Oskarshamn heller inte klara. Både en forward och en back står på önskelistan inför säsongsavslutningen.

— Vi är tolv forwards just nu. Så vi hoppas hitta en till forward i alla fall, som kan förstärka vårt lag. Sen är vi sju backar, så en back till också ska gärna komma in.

Hur hade du summerat er säsong?

— Lite upp och ner. Men i det stora hela så har målsättningen varit topp sex och vi har sjätteplatsen. Så det är i det stora hela ganska förväntat som det har varit. Sen som sagt är det de här sista månaderna som säger hur säsongen har varit. Tills det här är det bara om att ge sig förutsättningar mot slutet.

Source: IK Oskarshamn @ Elite Prospects