Lånar från Färjestad: ”Jättebra möjlighet”

Tuff säsong för Färjestad.

Men nu väljer man att låna ut rookiecentern Wille Johansson.

– En jättebra möjlighet, säger Rickard Wallin.

Wille Johansson. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0327

Wille Johansson skrev ett kontrakt inför säsongen som gjorde att han skulle börja träna med A-laget. Men med tiden har det blivit spel i Forshaga i Hockeyettan på lån och dessutom ett par framträdanden i SHL.

Nu står det klart att centern lånas ut till Hockeyallsvenskan och närmare bestämt IK Oskarshamn.

– En jättebra möjlighet för Wille att skaffa sig värdefull erfarenhet med mycket speltid i en bra liga. Utlåningen är säsongen ut, men vi kan kalla tillbaka honom om det skulle uppstå behov. Ambitionen är dock att han blir där och får den värdefulla utvecklingen som spel i Allsvenskan kan ge en ung spelare som Wille, säger Rickard Wallin till klubbens hemsida.

Går i sin pappas fortspår

Därmed är det inte nödvändigtvis färdigspelat i Karlstad för den här säsongen, utan det kan bli ytterligare minuter i SHL denna säsong.

Det innebär samtidigt att han går motsatt håll jämfört med pappa Mathias, som en gång i tiden lämnade Oskarshamn för Färjestad.

